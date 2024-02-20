台中毒駕男闖紅燈釀2死1傷！國民法官判刑12年 二審仍維持原判
台中一名49歲劉姓男子，去年1月間毒駕闖紅燈衝撞2部機車，釀成2死1重傷慘劇，劉男見狀非但沒停下查看，反而汽車逃逸、藏匿在烏日友人家，3小時後才遭警方緝捕帶回，惡劣行徑引起社會共憤，案經審理，地院一審依公共危險致死罪判處10年、肇事逃逸罪判處3年，合併判處劉男應執行12年徒刑，上訴後台中高分院維持原判。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，劉男過去曾有多次酒駕及毒品前科，去年1月15日晚間，劉男再次毒駕上路，並在過程中多次逆向、闖紅燈，最終在振興路、東光園路撞上2輛機車，導致75歲葉姓騎士當場傷重不治，另台雙載的連姓姊妹則是雙雙噴飛，其中姊姊左腳骨折，妹妹送醫搶救後仍宣告不治。
劉男闖禍後，隨即棄車逃離現場，所幸警方專案小組迅速於3小時後在烏日將其逮捕到案；去年9月初地方法院依公共危險致死罪判處10年、肇事逃逸罪判處3年，合併應執行刑有期徒刑12年；上訴後，台中高分院認為，經國民法官與職業法官過半數意見評決，所量處刑度亦無輕重失據或偏執一方的不當，因此今天駁回、維持原判。
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