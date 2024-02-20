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50嵐「1飲品」曾轟動全台！鐵粉號召重新上架　狂讚：媲美星巴克

▲知名手搖飲50嵐，在台灣百花齊放的手搖飲料市場當中，是最具代表性的老品牌王者。（示意圖／取自維基百科）
▲知名手搖飲50嵐，在台灣百花齊放的手搖飲料市場當中，是最具代表性的老品牌王者。（示意圖／取自維基百科）

記者潘毅／綜合報導

知名手搖飲50嵐，在台灣百花齊放的手搖飲料市場當中，是最具代表性的老品牌王者。而在2016年時，台灣手搖市場曾掀起一陣漸層飲料的旋風，50嵐當時也不落人後，推出好幾款漸層新品。近期就有老饕回想起當時盛況，更發文號召「請求50嵐回歸抹茶拿鐵」，貼文也引發熱議。

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一位老饕在論壇Dcard上發文分享，提到自己平時愛喝抹茶類的飲品，更突然回想起過去50嵐曾販售過「抹茶拿鐵」，當時中杯價格45元、大杯65元，還特製作上漸層，成為網美打卡必備飲料，讓他一喝相當驚艷，因為口味與星巴克相當神似，雙方價格卻有著一定落差。

▲近日有網友發現，50嵐紙杯經典黃藍配色竟消失了，取而代之是新的白藍配色樣式，讓眾人直呼不習慣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲50嵐是台灣手搖市場中，屹立不搖的經典品牌。（圖／記者蕭涵云攝）
當時原PO本以為「抹茶拿鐵」會成為50嵐的固定品項，沒想到後來想要再買時，卻得知已經下架，雖然在星巴克還能喝到相似的口味，不過再也無法與珍珠搭在一起喝，讓他忍不住發文號召「不介意店員不做漸層，我只求抹茶拿鐵再次回歸」。

貼文曝光後，也立刻引來大批老饕懷念大喊：「當初50嵐抹茶漸層拿鐵剛出來時，還排了超久的隊才拿到」、「現在要喝到有賣抹茶的手搖飲說真的不多了」、「我也很愛抹茶，但店家還是會看銷量，大眾的口味可能不愛吧」；但也有前店員跳出透露：「風潮過後銷量不好才取消的，之前打工的店大概兩天才會有人點一次」。

▲抹茶拿鐵被嫌不好喝，50嵐認為最大的原因是「糖不對」。（圖／翻攝自網路）
▲在2016年時，台灣手搖市場曾掀起一陣漸層飲料的旋風，50嵐當時也不落人後，推出好幾款漸層新品，最具代表性的就是抹茶拿鐵。（圖／翻攝自網路）
台灣手搖市場流行變化快速，早在2016年時，全台掀起一陣漸層飲料風潮，許多民眾上網拍照打卡，手裡都要拿著一杯漸層手搖飲，當時各家手搖品牌紛紛推出漸層品項搶攻市場，而50嵐也開賣「抹茶拿鐵」等漸層飲品，沒想到開賣不久，一度宣布缺貨、無法繼續販售。到了2017年，中區50嵐一度恢復開賣「抹茶拿鐵」，北區也有跟進。但目前50嵐菜單上，也已經看不到抹茶拿鐵。

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