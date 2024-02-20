擲筊神明給這指示！高雄男刮中頭獎2千萬 大喊「可娶老婆了」
台灣彩券公司農曆春節前發行17款刮刮樂，包括大面額限量「2000萬超級紅包」，也持續傳出有人中頭獎的好消息。台灣彩券公司今（20）日就透露，高雄市就有一名40歲男子，在大年初四迎財神這天先到廟裡拜拜擲筊，神明指示午時是買刮刮樂的好時辰，他特別選在中午1點左右去買刮刮樂，結果真的讓他幸運刮中頭獎2000萬元，更開心高喊：「今年可以娶老婆了」。
記者顏真真／台北報導
台彩今年農曆春節前共發行了17款刮刮樂新品，百萬元以上的獎項個數多達1351個，截至2月19日，百萬元（含）以上的獎項共刮出665個，剩餘686個，其中「2000萬超級紅包」頭獎2000萬元被刮4個，還有4個中獎機會，貳獎「200萬元+賓士休旅車」共有10個機會，已被刮出6個，100萬元被刮出463個，還有537個中獎機會。
在高雄市小港區桂陽路的禾啦彩券行，就被刮出「2000萬超級紅包」頭獎2000萬元。根據台彩轉述，刮中頭獎2000萬元是位年約40歲的男子，在大年初四迎財神這天先到廟裡拜拜擲筊，神明指示午時是買刮刮樂的好時辰。
因此，這名中獎人特別選在中午1點左右去彩券行挑了幾張刮刮樂，在門口刮了一會兒後就起身向店員說「你們要放鞭炮了！」，店員一看發現刮中頭獎2千萬元，整個人興奮地跳了起來，這位幸運兒更開心高喊「今年可以娶老婆了」，還包了一個紅包給店員，謝謝她幫他一起接到財神。