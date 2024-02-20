籃壇放大鏡1／亞洲盃未戰就引爆一堆問題　體育署長親上火線回應

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體育署表示，針對籃球亞洲盃資格賽國家隊集訓發生相關缺失，署長主動提議並已與中華籃協達成共識，將比照中華職棒組訓專案計畫，請中華籃協提報國家隊組訓專案計畫至體育署申請經費，並將邀集職籃各球隊經理集思廣益，希望將國家隊組訓制度化；專案計畫也包含情蒐、防護、體能訓練、運科監控及邀請國際優秀教練短期來臺指導，讓球團有意願將選手交給國家隊，也讓球團教練一起來參與一起成長。
除了國際賽賽前集訓，應由總教練搭配國內大專盃與職籃賽事期程來規劃國家隊全年度的平日集訓時間，此外，每年在大學與海內外職籃網羅國家隊選手，也會有進退場機制，以組成最佳國家隊陣容。
針對涉及選手權利義務，包括保險、肖像權及出場費等，中華籃協後續將透過召開運動員委員會，邀請職業聯盟代表、球員工會代表及現役球員等與會討論後，共同研訂協議書，確認相關權利義務。
未來籃球國家隊長期培訓體系建立後，集訓、參賽相關規劃細節及球員權利義務，將由中華籃協提供教練選手事先知悉並充分說明，務必維護球員知情權利並盡力協調、溝通，以謀求各方最大共識為原則辦理組訓作業。
另針對職業選手投保暫時失能險保額的解決方向，目前在選手未能提供薪資合約原因下，僅能先為選手投保暫時失能險每月新台幣5萬元。惟為提升選手保障，後續將請中華籃協參考中華職棒聯盟作法，與3個籃球聯盟球團洽談於遮蔽個資的原則下提供選手薪資合約，以利保險公司核保。
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