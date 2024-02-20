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統一發票開獎用LINE對獎！7成一年至少中1次　送恐龍免費貼圖下載

▲LINE發票管家發現，將近7成用戶在過去一年多至少中過一次獎。（圖／記者周淑萍攝）
▲LINE發票管家發現，將近7成用戶在過去一年多至少中過一次獎。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

根據財政部最新數據，截至2023年8月，使用電子發票已經超過50萬家，消費者申請使用手機條碼超過1400萬個。為了方便民眾管理發票，LINE台灣推出的「LINE發票管家」加入3項新功能，包含每月消費分析、手動記帳、長型發票也掃入App內。隨著新功能上線，LINE發票管家推出收看教學影片免費贈點活動，且2月28日前只要是綁定用戶即可免費下載《哈囉小恐龍》貼圖。

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🟡7成用戶一年至少中獎一次
觀察使用LINE發票管家的用戶，最常開啟服務的時間是14時至15時下午茶、逛街時間，每日平均開啟4次；而最常開啟手動掃描發票的時間是20時到23點。在中獎的部分，財政部為鼓勵民眾多使用雲端載具，祭出了雲端發票獎吸引使用，LINE發票管家也發現69%用戶在過去一年多至少中過一次獎；而這些中獎用戶平均每月上傳38張發票，較整體用戶多8張。

▲觀察使用LINE發票管家的用戶，最常開啟服務的時間是中午兩點至三點下午茶、逛街時間，每日平均開啟4次。（圖／翻攝官網）
▲觀察使用LINE發票管家的用戶，最常開啟服務的時間是中午兩點至三點下午茶、逛街時間，每日平均開啟4次。（圖／翻攝官網）
🟡LINE發票管家3項新功能

📍手動記帳、調整分類好便利
LINE發票管家調查發現超過7成用戶期待新增「消費管理」功能，因此發票管家開放讓用戶能手動調整每筆消費分類，甚至新增沒有發票的消費，方便用戶能更精準記錄花費。

▲LINE發票管家推出「手動記帳新功能」，方便有記帳需求的用戶能更精準記錄花費。（圖／翻攝官網）
▲LINE發票管家推出「手動記帳新功能」，方便有記帳需求的用戶能更精準記錄花費。（圖／翻攝官網）
📍消費分析對比先前紀錄
最新功能「消費分析」每月彙整出專屬的消費資訊，除了與上個月、過去六個月比較花費結構，還能查看每個月消費最多的店家，甚至當月花費最高的商品，洞悉錢錢在哪裡不見了。

📍傳統長型發票也可掃
傳統長型發票的對獎功能LINE發票管家突破限制，掃描就可辨識傳統長型發票的期別、發票號碼等資訊，掃描後的資料會顯示為「其他」並被儲存在該期首日的明細中，方便後續對獎。

搭配新功能的上線，LINE發票管家特別製作全新教學影片，只要透過活動網址成功邀請好友觀看，每次可獲得1點，一人至多可邀請20位好友。另外，綁定LINE發票管家之用戶都可在2月28日前免費下載《哈囉小恐龍》免費貼圖。

▲綁定LINE發票管家之用戶都可在2月28日前免費下載《哈囉小恐龍》免費貼圖。（圖／翻攝官網）
▲綁定LINE發票管家之用戶都可在2月28日前免費下載《哈囉小恐龍》免費貼圖。（圖／翻攝官網）

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