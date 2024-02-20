統一發票開獎用LINE對獎！7成一年至少中1次　送恐龍免費貼圖下載

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觀察使用LINE發票管家的用戶，最常開啟服務的時間是14時至15時下午茶、逛街時間，每日平均開啟4次；而最常開啟手動掃描發票的時間是20時到23點。在中獎的部分，財政部為鼓勵民眾多使用雲端載具，祭出了雲端發票獎吸引使用，LINE發票管家也發現69%用戶在過去一年多至少中過一次獎；而這些中獎用戶平均每月上傳38張發票，較整體用戶多8張。
🟡LINE發票管家3項新功能
📍手動記帳、調整分類好便利
LINE發票管家調查發現超過7成用戶期待新增「消費管理」功能，因此發票管家開放讓用戶能手動調整每筆消費分類，甚至新增沒有發票的消費，方便用戶能更精準記錄花費。
📍消費分析對比先前紀錄
最新功能「消費分析」每月彙整出專屬的消費資訊，除了與上個月、過去六個月比較花費結構，還能查看每個月消費最多的店家，甚至當月花費最高的商品，洞悉錢錢在哪裡不見了。
📍傳統長型發票也可掃
傳統長型發票的對獎功能LINE發票管家突破限制，掃描就可辨識傳統長型發票的期別、發票號碼等資訊，掃描後的資料會顯示為「其他」並被儲存在該期首日的明細中，方便後續對獎。
搭配新功能的上線，LINE發票管家特別製作全新教學影片，只要透過活動網址成功邀請好友觀看，每次可獲得1點，一人至多可邀請20位好友。另外，綁定LINE發票管家之用戶都可在2月28日前免費下載《哈囉小恐龍》免費貼圖。