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財神狀元帽給靈感！林口夫妻挑3號刮刮樂　幸運刮中頭獎1200萬

▲新北市林口的一對約40歲夫妻，看到彩券行後面的牆上擺了一幅財神爺的畫像，狀元帽看起來像3號，就選了「1200萬大吉利」的3號，真的幸運刮中頭獎1200萬元（示意圖／台灣彩券公司提供）
▲新北市林口的一對約40歲夫妻，看到彩券行後面的牆上擺了一幅財神爺的畫像，狀元帽看起來像3號，就選了「1200萬大吉利」的3號，真的幸運刮中頭獎1200萬元（示意圖／台灣彩券公司提供）

記者顏真真／台北報導

台灣彩券公司春節前推出的刮刮樂，持續傳出有人中頭獎的好消息，位在新北市林口的一對約40歲夫妻，看到彩券行後面的牆上擺了一幅財神爺的畫像，財神爺的狀元帽看起來像3號，因此，就挑了刮刮樂「1200萬大吉利」的3號，結果真的幸運刮中頭獎1200萬元，一家人興奮在店裡大叫歡呼。

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這次開出「1200萬大吉利」頭獎1200萬元是位在新北市林口區林口路的「林口幸運來彩券行」，還是一對年約40歲的夫妻。根據店員劉小姐透露，過年期間夫妻倆帶著全家大小到彩券行試手氣，先生在挑號碼的時候看到刮刮樂「1200萬大吉利」後面的牆上擺了一幅財神爺的畫像，因為財神爺的狀元帽看起來像3號於是就選3號。

沒想到，刮開後去對獎時出現未授權的金額，店員趕緊請他全部刮開，結果發現竟是刮中頭獎1200萬元，一家人興奮的在店裡大叫歡呼。店員劉小姐開心的表示，要幫財神換新框，感謝財神顯靈讓店裡刮出頭獎。

根據台灣彩券公司統計，截至2月19日刮刮樂「1200萬大吉利」共有5個頭獎1200萬元，目前已被刮出3個，還有2個頭獎未開出，另100萬元有150個機會，目前已被刮出102個，還有48個百萬中獎機會。

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