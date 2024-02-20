白營30分鐘前才發開會通知！柯建銘嗆黃國昌「下不了台一直亂演」
立法院擬邀請行政院長陳建仁進行食安專報，朝野黨團卻因日期喬不攏，民眾黨團今（20）日下午召集朝野黨團協商，不過由於時間急促，民進黨團並未出席。黨團總召柯建銘批評民眾黨團總召黃國昌，下不了台一直亂演一通，拿石頭砸自己的腳；黨團幹事長吳思瑤則說，哪有人30分鐘發前發協商通知，「我現在才知道，都回到選區了！」
記者陳佩君／台北報導
台中台糖瘦肉精爭議延燒，立法院今開議，民眾黨團提案，建請21日加開院會，邀請陳建仁率相關部會首長就「民進黨政府執政8年所造成台灣食安問題總檢討」進行專案報告並備質詢，因朝野無人反對，該案交付朝野協商；民進黨團則提案，2月23日進行食安專案報告，並請立法院長韓國瑜召集協商。
民眾黨團下午4時發出公文，通知朝野黨團協商，討論明天召開食安專報，不過，僅國民黨團派代表出席。
對於是否會去朝野協商，柯建銘受訪時直呼，不可能，民眾黨團搞錯程序規則，先發公文要韓國瑜召集協商，又發公文要主持朝野協商，行政院官員都在院會，「太離譜了」。
柯建銘直批，黃國昌現在又在耍詐，要大家明天來開會，這怎麼可能？下不了台一直亂演一通，拿石頭砸自己的腳，「不要再演了，適可而止，沒有人會去的，放心！行政部門也沒辦法去」。
吳思瑤不滿說，哪有人30分鐘發前發協商通知，「我現在才知道，都回到選區了！」她說，立委專業問政、服務選區很忙，時間過於倉促，這不尊重別人，也不要把簡單事情搞複雜。
吳思瑤提到，民進黨團提案就是因為民眾黨協商破裂，會面臨一個月冷凍期，而她在總質詢也重申，希望韓國瑜趕快協商，星期五進行食安報告。