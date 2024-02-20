陳柏霖《還錢》霸氣狂吻蔡思韵！自爆私下帶妹必做「浪漫二部曲」
王鼎霖執導電影《還錢》，由陳柏霖、蔡思韵、李銘忠、蔡凡熙、林哲熹主演，上映12天全台票房破新台幣3000萬元！片中陳柏霖霸氣熱吻蔡思韵，兩人還到山上浪漫看夜景，他自爆私下帶妹約會會先看夜景，交往後就改看電影。
記者黃雅琪／綜合報導
《還錢》片中陳柏霖因被捕入獄，時隔5年與舊愛蔡思韵重逢，兩人建立革命情感，迅速重燃愛火！有場戲陳柏霖情不自禁衝到蔡思韵面前霸氣索吻，結果下一秒被氣氛破壞者林哲熹從中介入，戳破粉紅泡泡，這時蔡凡熙即興演出補一槍：「你們剛剛在親親喔！」令人噴笑，林哲熹補充說：「蔡凡熙這句導演超喜歡！原本劇本裡面沒有，很不經意卻很合理有趣。」
陳柏霖不僅是兄弟間值得信賴的首腦，更與蔡思韵有不少浪漫談情戲碼，最令兩人印象深刻的是去山上看夜景的戲，銀幕前唯美呈現，其實拍攝過程相當辛苦，因為車子無法到達山丘上，全劇組與演員們只好扛著器材徒步爬山。
蔡思韵好奇問陳柏霖：「真的會有人談戀愛的時候特地上山看夜景嗎？」陳柏霖笑說：「很多啊！一開始約會的時候會，但在一起之後可能就不會了，就會去看電影。」《還錢》2月21日加開警察大盜超鬧直播場。
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