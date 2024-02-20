江宏傑承認「早放下福原愛」！不排斥第二春出現 嘆：真的遇不到
前桌球國手江宏傑，自從與前妻福原愛離婚後，官司鬧得沸沸揚揚，至今還在持續對抗中，不過江宏傑仍扛起家中經濟，不僅成功轉戰演藝圈，還成為實境節目《全員請上車》的固定班底，人氣大幅攀升。今（20）日捐血公益活動時，江宏傑坦言，其實他不排斥第二春，現階段還是把家庭擺在第一。
記者詹鎰睿／綜合報導
江宏傑今日出席活動時，面對福原愛的相關問題，他則笑笑表示，「早就放下了！都3年了！」自認遇到的挫折與經歷都那麼多年了，現今早就已經看淡一切，心臟也變得越來越強大，「對我來說，有種來到這世界上沒有白活的感覺，不管好或不好，可以經歷那麼多，還不錯。」如此豁達又正能量的態度，讓大家紛紛敲碗趕快出書。
至於感情近況？江宏傑則強調，現在真的沒有另一半，現階段還是想先把家人、事業擺在第一順位，不過，他說若遇到真的喜歡的、認真要交往的人，「我當然不會排斥啊！」覺得對象是可遇不可求的，一切看緣分，順其自然就好。
談到今年規劃？江宏傑透露，去年已經悄悄拍完一部有關桌球的電影，預計會在今年上映，另外也因為參與實境節目接觸到甜點的關係，江宏傑意外做出興趣，有意和家人們一起出甜點書籍，希望不僅做給家人們吃，也能讓另一半享受到。
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