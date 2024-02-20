最澎湃開工紅包！台南中年男刮出200萬加賓士車 高喊今年一定旺
台灣彩券公司發行「2000萬超級紅包」，其中貳獎「200萬元+賓士休旅車」共有10個機會，目前已被刮出6個，其中1位中獎人是1名台南中年男子，在大年初六開工買了2張，付錢時錢包還不小心掉到地下，讓他覺得很久沒遇到這事，莫名有種要中獎的預感，沒想到真的中了大獎，開心笑說「沒想到這次開工紅包居然有200萬元，還有一台賓士，今年一定氣勢旺旺旺」。
記者顏真真／台北報導
開出大獎的是位在台南市安南區安和路的「常仲普拉斯彩券商行」 ，中獎人是一名中年男子，根據台彩轉述，中獎人是在初六開工這天買了2張面額2000元的刮刮樂回家，結果發現刮到一台車子後馬上又回到彩券行，果然真的中了200萬元+賓士休旅車。
這位幸運兒透露，當時在櫃台要付錢時錢包不小心掉在地下，自己買彩券這麼久都沒遇過這種事，莫名有一種要中獎的預感，沒想到真的中了大獎，開心笑說：「以前開工紅包都是領200元，想不到這次居然是200萬元，還多一台賓士，今年一定氣勢旺旺旺」。
台彩今年農曆春節前共發行了17款刮刮樂新品，百萬元以上的獎項個數多達1,351個，截至2月19日，百萬元（含）以上的獎項共刮出665個，剩餘686個，其中「2000萬超級紅包」頭獎2000萬元被刮4個，還有4個中獎機會，貳獎「200萬元+賓士休旅車」共有10個機會，已被刮出6個，100萬元被刮出463個，還有537個中獎機會。