觀光島曾是戰地前線！台海危機金門官兵抱槍睡、寫遺書準備迎敵

我是廣告 請繼續往下閱讀
金門最高曾有高達10大軍，金門防衛司令部最高首長為司令官，官拜陸軍上將，在1956至1992年金馬實施戰地政務時期，統管金門的軍務及政務。金門實施政務時期，當地居民主要靠做阿兵哥生意維生，許多金門人甚至因而致富，能到對岸廈門置產。另外，為了滿足軍人性需求，金門也於1950至1990年設有俗稱「831」、「軍中樂園」的軍中特約茶室。
過去，抽到金門與馬祖服役的「金馬獎」成為許多役男永生難忘的回憶，不少名人曾於金門服役，包括民進黨總統當選人賴清德曾於金門服役擔任衛生排排長、鴻海集團創辦人郭台銘曾於金門空軍防砲營服役、立法院副院長江啓臣1996年台海飛彈期間曾於陸軍兩棲101偵察營服役，擔任海龍蛙人。每年金門縣政府都會舉辦活動，號招金門老兵回到金門回憶當兵的感覺。
位於廈門灣九龍江口的金門距離台灣約210公里，但距離廈門僅10公里，在兩岸軍事對峙時期戰略地位重要，國軍能夠從金門向中國滲透，也能在金門監控對岸共軍動態。1996年台海飛彈危機期間，當時盛傳共軍將攻佔金門與馬祖等外島，用來恫嚇中華民國政府，外島守軍下令提升至甲級戰備，將實彈提領出來全副武裝，晚上抱著槍睡覺，並被要求寫好遺書準備迎敵，兩岸氣氛相當緊張。
隨著飛彈技術突飛猛進，火砲式微，共軍利用飛彈就可以直接攻擊台灣，金門扼守廈門灣口的地位降低，加上李登輝總統任內開始裁軍，國軍兵力一路從60萬降至21萬，再到馬英九政府任內17萬，金門守軍也從10萬降到只剩3000人，金門、馬祖也從軍事前線轉型成為兩岸小三通的口岸。
過往兩岸緊張對峙期間，金門海岸布滿地雷防共軍登陸，但不時造成居民傷亡，有農民因驅趕牲口時，不幸踩到地雷炸斷四肢，也有民眾為了撿拾廢鐵拿去賣而引爆地雷造成傷亡。1992年金門與馬祖解除戰地管制後，兩岸關係和緩，國際反地雷組織、立委與民間團體強烈要求軍方在撤軍同時，也要排除金門與馬祖的地雷。國軍於2007年成立排雷大隊透過委外與自行除雷方式，清理留在金門土地上的地雷。經過了7年努力，金門在2013年終於從布雷區名單上排除。