房市／信義房屋百萬年薪搶跨界菁英　第3屆幕僚儲備幹部招募起跑

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除高薪廣納菁英，信義房屋規劃為期兩年的系統性培訓，包括不動產及其他領域的專業知識與證照取得，隨著ESG、永續等議題逐漸受重視，於國內有「ESG資優生」之稱的信義房屋，亦將相關內容融入至培訓計畫中，讓儲備幹部更具競爭力。
而培訓期間技能養成的重點-部門輪調部分，信義房屋亦打破其他產業必須選定單一事業體或依據專業背景選擇分組單位的慣例，除特定「必修單位」外，其餘採志願選填制，讓MA們不受限於個人背景，自由選擇集團內單位，可在經營管理、策略企劃或營運體系間發展，包括轉型辦公室、人力資源部、創新研發部、行銷部等不同部門，成為集團內各專案重要推手。
如數學系出身的宋建學即便非資訊工程、數據分析相關背景，仍能以專案負責人的角色，打造集團自有Sinyi GPT開發專案，並與團隊合作成功推動上架。另外，因集團範圍擴及海外事業，儲備幹部更有機會前往日本信義、東馬信義等跨國歷練的機會。
除了專案管理及問題解決實力養成外，信義房屋亦設計完善的支持系統，每位MA皆會有中高階主管擔任「導師」、學長姐擔任「夥伴」，於培訓期間內陪伴MA們成長、解答疑難雜症。
信義房屋表示，希望儲備幹部能在2年培訓期間充實關鍵職能，待培訓期滿，將依照個人意願與集團內部職缺內容，媒合適合的工作，短期以專案管理人才為目標，中長期則向上挑戰主管職。
有別於坊間中小型房仲業所招募的「儲幹」，多以業務職為主，信義房屋希望吸納更多元且頂尖的年輕世代菁英加入，並將之培養成具專案管理能力與宏觀視野的人才，以提高企業人才密度，成為企業轉型、打造「居住生活生態圈」的支柱，協助集團朝向「以企業倫理共創永續好生活，成為世界級服務業」邁進。
信義房屋儲備幹部（MA）招募計畫與亮點，詳閱人才招募網站（https://hr-event.sinyi.com.tw/MA/)。