替鍾沛君強吻案作證！陳菁徽稱懷疑酒裡被下藥　朱學恒：刻意抹黑

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其次，陳菁徽面對友人疑遭下藥的高風險，為何不基於醫師義務及病患安全，自行幫鍾女檢查並確認究竟有沒有被下藥？又如何會有擔心是否被曝光的問題？
朱學恒認為，從始至終，就是鍾女、陳布朗夫妻、陳菁徽共同聯手操作的結果，先在飯局後，由陳菁徽以送酒名義塞了寫有「現場有監視器」、「為什麼要抱她強吻她」的紙條給他，再由陳布朗約他到律師事務所，誤導、逼迫他寫下自白切結書，再讓鍾女持切結書提告。
朱強調會對自己刑事告發，是想看到他們口中的監視器畫面，但他沒辦法承認不復記憶、又沒證據的犯罪行為，遺憾的是進入審判，才完全確認「有監視器」是一場騙局，目的是想騙他寫下那份沒有做過的犯罪行為，以此定罪，後續利用媒體，汙衊、栽贓他有下藥。
朱學恒懇請並呼籲大眾，勿被新聞媒體所誤導，以訛傳訛，忽略鍾女、陳布朗、陳菁徽所述有諸多不合理、矛盾之處。若當天確實有監視器，請直接拿出來對質，若沒有，請說明當初為何要誤導、欺騙他，簽下他沒有記憶的切結書。
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