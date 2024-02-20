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替鍾沛君強吻案作證！陳菁徽稱懷疑酒裡被下藥　朱學恒：刻意抹黑

▲朱學恒強吻案，台北地院19日傳喚國民黨立委陳菁徽出庭作證，經媒體披露，朱學恒發聲明駁斥下藥說（圖／記者潘千詩攝，2024.02.19）
▲朱學恒強吻案，台北地院19日傳喚國民黨立委陳菁徽出庭作證，經媒體披露，朱學恒發聲明駁斥下藥說（圖／記者潘千詩攝，2024.02.19）

記者潘千詩／台北報導

台北地院昨針對政治評論員朱學恒強吻案，傳喚鍾姓被害人的閨蜜、立委陳菁徽出庭作證，全案雖不公開審理，但仍能大概得知陳菁徽證稱，鍾女遭朱強吻後有打給她，透露第一次被強吻時身體無法移動，懷疑被下藥，但礙於朱的聲量，所以不想曝光。對此，朱學恒今（20）日發聲明嚴正駁斥，全屬毫無根據、刻意抹黑的言論，存有諸多不合理、矛盾之處。

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朱學恒依媒體披露的內容，直指鍾女在臉書已表明，事發後是「自己走出餐廳，並自行叫車離開現場」，不管是記者會、臉書、提告過程，或地檢署偵訊時，鍾女都不曾說過有被下藥的可能，想請問究竟為何會突然出現有「被人下藥」的猜想？另想請問具醫療背景的陳菁徽，究竟是什麼樣的藥物，可以在讓人吃下後「一瞬間動彈不得、之後立即可以自由行動、一段時間後又突然變得神情恍惚」？

▲朱學恒強吻案，台北地院傳喚國民黨立委陳菁徽出庭作證（圖／記者潘千詩攝，2024.02.19）
▲朱學恒強吻案，台北地院傳喚國民黨立委陳菁徽出庭作證（圖／記者潘千詩攝，2024.02.19）
其次，陳菁徽面對友人疑遭下藥的高風險，為何不基於醫師義務及病患安全，自行幫鍾女檢查並確認究竟有沒有被下藥？又如何會有擔心是否被曝光的問題？

朱學恒認為，從始至終，就是鍾女、陳布朗夫妻、陳菁徽共同聯手操作的結果，先在飯局後，由陳菁徽以送酒名義塞了寫有「現場有監視器」、「為什麼要抱她強吻她」的紙條給他，再由陳布朗約他到律師事務所，誤導、逼迫他寫下自白切結書，再讓鍾女持切結書提告。

朱強調會對自己刑事告發，是想看到他們口中的監視器畫面，但他沒辦法承認不復記憶、又沒證據的犯罪行為，遺憾的是進入審判，才完全確認「有監視器」是一場騙局，目的是想騙他寫下那份沒有做過的犯罪行為，以此定罪，後續利用媒體，汙衊、栽贓他有下藥。

朱學恒懇請並呼籲大眾，勿被新聞媒體所誤導，以訛傳訛，忽略鍾女、陳布朗、陳菁徽所述有諸多不合理、矛盾之處。若當天確實有監視器，請直接拿出來對質，若沒有，請說明當初為何要誤導、欺騙他，簽下他沒有記憶的切結書。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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