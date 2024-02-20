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《何百芮》郭書瑤慘丟飯碗！抓包男友勾搭女上司　閨密隱瞞實情

▲《何百芮的地獄毒白》郭書瑤抓包男友勾搭女上司，失戀又丟工作。（圖／HBO GO提供）
▲《何百芮的地獄毒白》郭書瑤抓包男友勾搭女上司，失戀又丟工作。（圖／HBO GO提供）

記者羅凌筠／綜合報導

郭書瑤在HBO喜劇影集《何百芮的地獄毒白》演活失戀「魚干女」，劇中郭書瑤在生日當天被男友張睿家莫名狠甩後，一系列的失戀痛楚讓她好幾天都頹廢在家，多虧好閨密孫可芳和鍾瑶找上門才讓她心情稍微平復。抱著要認真工作還房貸的心情，郭書瑤打起精神應付新上任的怪咖上司姚以緹種種荒唐要求，卻意外撞見前男友張睿家的新歡原來就是姚以緹。

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▲郭書瑤將網紅作家宅女小紅的真實人生搬上螢光幕。（圖／HBO GO提供）
▲郭書瑤將網紅作家宅女小紅的真實人生搬上螢光幕。（圖／HBO GO提供）
腦袋關機的郭書瑤匆忙轉身離去，又傷心發現原來男閨密阿Ken早就知情卻選擇隱瞞，讓她大受打擊憤而離職，在公司門口又撞見張睿家和姚以緹的親密接觸，一連串的戲劇性發展讓網友們驚呼「同時失戀又失業真的是太慘了」、「郭書瑤把失戀女子的心境轉折詮釋得好傳神」。

▲《何百芮的地獄毒白》張睿家（左）、姚以緹親密接觸被撞破。（圖／HBO GO提供）
▲《何百芮的地獄毒白》張睿家（左）、姚以緹親密接觸被撞破。（圖／HBO GO提供）
《何百芮的地獄毒白》改編自網紅作家宅女小紅的真實人生，集結郭書瑤、孫可芳、鍾瑶、阿Ken（林暐恆）、張睿家、姚淳耀、姚以緹等金獎實力派卡司，現正於HBO GO熱播中，全劇共13集，描述平凡女子「何百芮」的生活如何在失戀後瞬間天翻地覆，播出後好口碑強力發酵，充滿共感的劇情更是歡笑十足。

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