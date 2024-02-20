電價擬漲民怨炸鍋！政府用了哪些方式拯救長年虧損的台電

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2022年高壓、特高壓的產業用電大戶漲15%；2023年高壓及特高壓產業用電大戶漲17%，低壓產業用戶以内需、微中型企業為主，調漲10%，住宅每月用電1001度以上調漲10%、用電701度至1000度者調漲3%，小商店則是每月3001度以上調漲5%。
3月電價審議委員會在即，講討論4月電價調整，漲勢消息也隨著時程不斷逼近愈趨明朗。據了解，高壓及特高壓產業用電大戶將在新一波電價調整中，承擔最多漲幅，預期調幅超過1成，代表產業即半導體製造業。而各界最為關心的民生電價也將是此次電價調漲瞄準的第2類群體，千萬戶民生用電擬不分級距全面調漲，超過20年電價只降不漲的330度以下民生用戶，這次恐怕漲定了。若是餐飲、百貨、電影院、健身房、外燴團膳等產業也調漲電價，成本恐轉嫁至消費價格上，民眾等同在此次電價調漲新制承受雙重壓力，這樣的憂慮使得電價擬漲消息一出，立即引發民怨炸鍋。
經濟部今年已編列千億元台電增資預算，並獲立法院通過，台電將於本週23日召開股東臨時會通過增資案，資本額將擴大至5800億元。然而，台電增資速度比不上虧損速度，且增資雖可提供現金流，卻只能暫時止血。
王美花今（20）日出席立法院「提出施政方針及施政報告並備質詢」前受訪表示，若無政府預算的撥補，或將電價調漲，台電年底恐有財務危機。由於各方都在爭取歲計賸餘這塊大餅，經濟部能否爭取超過千億解決台電虧損，而能因此少漲電價，目前仍有變數。
除了將電漲足、整府增資與補助外，政府這幾年有用盡各項方式在拯救長年虧損的台電，台電官員透露，台電內部主要以精簡採購、減少支出、簡化投資等3大方式，削弱虧損，在簡化投資的部分，該投資的再生能源還是會如常進行，主要是老舊房屋改建的投資會省下來，但台電內部無論怎麼省，虧損消減程度卻仍然有限。