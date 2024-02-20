汪小菲情牽女友漫步台北街頭！超甜畫面吸4萬人朝聖：選對人了
藝人大S（徐熙媛）的前夫汪小菲，近期與新女友小梅不斷在直播間高調放閃，近日更一起漫步在深夜的台北街頭，一度吸引4萬名網友在線觀看，一舉一動備受關注。有趣的是，汪小菲準備吃宵夜時，意外曝光小梅的貼心舉動，讓網友們嗨喊：「真的是選對人了！」
記者詹鎰睿／綜合報導
汪小菲近日連續在社群平台抖音上深夜直播，只見汪小菲一邊吃著宵夜，一邊甜蜜地詢問，「寶貝！這是甘蔗水還是茶？」而小梅則在鏡頭外回答，「無糖茶！」接著汪小菲介紹小梅特別為他買的蒜泥蚵，結果一打開才發現小梅根本沒動過，詢問過後，小梅才回答是特地留給汪小菲吃的，甜到讓網友們直呼：「汪小菲這次真的選對人了。」
接著汪小菲就牽著小梅一起漫步在深夜的台北街頭漫步，在燈光的照耀下，兩人緊擁的影子顯得更加甜蜜，使得觀看人數一度飆到4萬人。而在另一次的直播中，就有網友敲碗想看小梅的真面目，結果汪小菲則笑回，「小梅不露臉，要露臉驚豔到你。」
眼看被小梅瞪，汪小菲才急忙打圓場，「肯定比鏡頭上好看！」停頓了幾秒後繼續解釋，「我說是我啊，沒說她！」兩人打趣地甜蜜互動，讓粉絲們嗨到不行。
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