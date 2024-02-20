台積電回神、鴻海助攻　蘋果庫克加持？台股創歷史新高18756點

鴻海晚宴媒體苦等郭台銘、庫克　卻意外捕捉到台積電魏哲家

▲鴻海今（20）日晚間舉行50周年慶祝晚會，之前傳與創辦人郭台銘有好交情的蘋果執行長庫克將現身，引發媒體關注，不過台積電總裁魏哲家卻意外現身。（圖／記者許家禎攝，2024.2.20）
▲鴻海今（20）日晚間舉行50周年慶祝晚會，之前傳與創辦人郭台銘有好交情的蘋果執行長庫克將現身，引發媒體關注，不過台積電總裁魏哲家卻意外現身。（圖／記者許家禎攝，2024.2.20）

記者許家禎／台北報導

鴻海集團今（20）日晚間舉行50周年慶祝晚會，之前外傳與創辦人郭台銘有好交情的蘋果執行長庫克將現身祝賀，因此引發各界關注。而今日下午3點多媒體在會場大門口等待時，台積電總裁魏哲家卻意外現身，誤打誤撞被媒體捕捉到身影。據了解，即將前往日本熊本廠參加開幕典禮的魏哲家事務繁忙，特別提前在晚宴前向鴻海打招呼致意。

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鴻海50周年晚宴今天將在台北文華東方酒店舉行，有哪些嘉賓將現身，鴻海三緘其口，且晚宴採邀請制，就連媒體採訪也需要獲得邀請函。由於事前傳出創辦人郭台銘將現身外，與郭有好交情的蘋果執行長庫克也將出席，因此引發熱議。而今日下午3點多正當一票媒體在一樓車道大門等待郭台銘或是庫克的同時，一旁台積電總裁魏哲家卻意外現身！

只見當時魏哲家一行人似乎在找入口，卻誤打誤撞進入媒體區，短短5秒現身成為現場小插曲。據了解，即將前往日本熊本廠參加開幕典禮的魏哲家，因為事務繁忙特別提前在晚宴前，來向鴻海致意打招呼。這是因為郭台銘的表姊就是台積電創辦人張忠謀的夫人張淑芬，因此兩家關係本就特別密切。

下午4點媒體記者會開始，鴻海董事長劉揚偉一身領結西裝帥氣現身，一進場就跟媒體揮手，心情看起來非常好，還開心比出50字樣讓大家拍照。對於創辦人郭台銘有沒有機會今晚跟庫克同台？劉僅低調回應，「兩人可能在影片中合體」，要大家見諒這次有很多私人的祝福，不方便跟大家說明有哪些人參與。

不過，劉揚偉強調鴻海的10大客戶都有參加，包括伺服器、MCU與汽車相關國際大廠，如蘋果，HP、戴爾、輝達、英特爾、超微與恩智浦，還要大家期待一下會後會讓大家感受到郭台銘與庫克的深厚情誼。至於未來鴻海與蘋果會不會有進一步的合作，劉表示不方便對單一客戶進行評論，但可以確定的是雙方將加深加廣合作。

此次鴻海50周年慶祝晚會選在台北文華東方酒店舉行，會場戒備森嚴，媒體參與會前會需要專人帶領，且結束訪問後統一帶離開現場，有天王保鑣稱號的寶哥也在現場回收媒體證。不過，記者仍直擊地下2樓會場外精心佈置的實況，有50周年晚宴背板與紅地毯，一旁還展出紅色的Model B與Model E，讓人提前感受到市值前幾大的國際大廠高層齊聚一堂的高規格感。

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