驚！「蘇丹紅」辣椒粉做成「3萬公斤蝦味先」 買這批號就吃到了
高雄市衛生局19日再接獲雲林縣衛生局公文通知，濟生公司斗六廠出品辣椒粉檢出「蘇丹紅」，該批產品共計1737公斤，其中914.4公斤流入新北市為最大宗，而流入高雄市的8公斤則流向裕榮食品，用來製作「蝦味先香辣口味」，目前已緊急通知賣場下架產品。
記者黃韻文／綜合報導
「蘇丹紅」危機再現！高雄市衛生局19日又接獲雲林縣公文通知，由濟生公司斗六廠出品的辣椒粉，檢出蘇丹紅色素3號，該批產品共計1737公斤，高達914.4公斤流入新北市，其次依序為台北市372公斤、桃園市275.1公斤、屏東縣72公斤、台南市40.5公斤、台中市30公斤、雲林縣12公斤、宜蘭縣12公斤及高雄市8公斤（0.46%）。
高雄市衛生局隨即派員前往裕榮食品稽查，8公斤「蘇丹紅」辣椒粉皆作為調味用，已在今年1月至2月初做成3萬1208.65公斤的「蝦味先香辣口味」（規格60／80／115／300克，批號有效期限2024.9.8至2024.10.2）。
高雄市衛生局今（20）下午立即通知下架產品並展開調查，轄內賣場下架回收計1236包。若是消費者購買的「蝦味先香辣口味」有效日期是「2024.9.8至2024.10.2」，可持發票及產品向原購買商提出退換貨。