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王思佳假包案內幕！擋不住媒體連環爆　背後竟是「圈內人搞鬼」

▲王思佳挺過假名牌風波出書，驚吐被圈內人搞鬼的內幕，導致負面新聞不斷。（圖／記者林調遜攝影）
▲王思佳挺過假名牌風波出書，驚吐被圈內人搞鬼的內幕，導致負面新聞不斷。（圖／記者林調遜攝影）

記者江芷稜／綜合報導

話題女星王思佳去年爆發假包事件，遭到外界質疑，重創演藝事業，還好靠著廠商力挺，熬過低潮期重新站起，最近出版新書《王美說了算！誰管別人想什麼！》暢談自己面對挫折的心路歷程，也透露名牌包、名牌帽事件背後的內幕，其實是圈內人搞鬼，私下跟週刊爆料，讓她蒙受不白之冤！

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▲王思佳。（圖／王思佳IG）
▲王思佳經常曬出珍藏的名牌包。（圖／王思佳IG）
王思佳在書裡提及，當時假名牌帽事件，她開直播秀出發票證實買的是真品，被別人認為是大驚小怪，其實自己跟爆料媒體累積恩怨已久，本來對方欲報導她跟另一女星薔薔搶工作，被她提前得知，跟薔薔聯合發聲明澄清破哏，讓週刊氣得跳腳，認為對方一定還有其他動作。

▲（圖／翻攝自王思佳IG）
▲王思佳熬過假名牌包風波，受到廠商力挺。（圖／翻攝自王思佳IG）
果不其然，王思佳某天帶著小王美出門採買東西，接到經紀人的電話，劈頭第一句就問我「帽子哪裡買的？」她被問得一頭霧水，才知道週刊接到爆料說她的帽子有問題，讓她驚覺被針對，趕緊回家找發票，最後把家都翻過來找到發票，跟精品店調出明細，還跟店員連線直播說明，才洗清了買假名牌的冤屈。

▲王思佳。（圖／記者林調遜攝影）
▲王思佳出書爆料負面新聞的內幕。（圖／記者林調遜攝影）
這類事件屢見不鮮，王思佳氣到不行，經紀公司也很火大，跑去質問記者「這麼無聊的爆料你們都受理嗎？那每天都有人打電話去覺得誰的東西很奇怪？你們都會來問嗎？還是只是針對我們呢？」對方竟然回應：「我們也不是誰的爆料都會接受，是一個女藝人來爆料的！」原來背後藏鏡人其實也是女藝人。

▲王思佳效果十足，還笑說要邀請胡瓜來上節目，讓大家笑翻。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲王思佳透露，假名牌包事件收到不少網友私訊鼓勵。（圖／記者吳翊緁攝影）
對於爆料真兇，王思佳說自己心知肚明，當然有答案，道出這一連串事件累積的怒火，被別人認為是小題大作，其實是一而再、再而三被找麻煩，對方惡意太明顯，才會忍不住反擊。儘管處境艱難，王思佳依舊挺過假包、假帽事件還收到不少鼓勵打氣訊息，她認為自己靠著努力一步一步走到今天，「我相信每一個喜歡我的人，喜歡我的個性，喜歡我開玩笑的方式，喜歡我的幽默，絕對不是因為我買了什麼包才喜歡我」！

▲王思佳出版新書《王美說了算！誰管別人想什麼！》大爆假包案跟媒體過招的內幕。（圖／時報出版提供）
▲王思佳出版新書《王美說了算！誰管別人想什麼！》大爆假包案跟媒體過招的內幕。（圖／時報出版提供）
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