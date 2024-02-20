王思佳假包案內幕！擋不住媒體連環爆　背後竟是「圈內人搞鬼」

我是廣告 請繼續往下閱讀
果不其然，王思佳某天帶著小王美出門採買東西，接到經紀人的電話，劈頭第一句就問我「帽子哪裡買的？」她被問得一頭霧水，才知道週刊接到爆料說她的帽子有問題，讓她驚覺被針對，趕緊回家找發票，最後把家都翻過來找到發票，跟精品店調出明細，還跟店員連線直播說明，才洗清了買假名牌的冤屈。
這類事件屢見不鮮，王思佳氣到不行，經紀公司也很火大，跑去質問記者「這麼無聊的爆料你們都受理嗎？那每天都有人打電話去覺得誰的東西很奇怪？你們都會來問嗎？還是只是針對我們呢？」對方竟然回應：「我們也不是誰的爆料都會接受，是一個女藝人來爆料的！」原來背後藏鏡人其實也是女藝人。
對於爆料真兇，王思佳說自己心知肚明，當然有答案，道出這一連串事件累積的怒火，被別人認為是小題大作，其實是一而再、再而三被找麻煩，對方惡意太明顯，才會忍不住反擊。儘管處境艱難，王思佳依舊挺過假包、假帽事件還收到不少鼓勵打氣訊息，她認為自己靠著努力一步一步走到今天，「我相信每一個喜歡我的人，喜歡我的個性，喜歡我開玩笑的方式，喜歡我的幽默，絕對不是因為我買了什麼包才喜歡我」！
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道