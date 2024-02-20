聯詠攻漲停！不只美系外資看好 法人也評「增加持股」
台股今（20）日開低走高，加權指數早盤一度漲至18756.33點，再創新高，收盤收漲117點，收在18753點，漲幅0.62%。觀察整體盤勢，造紙、觀光、數位雲端、橡膠、玻璃呈疲弱走勢，電子通路、紡織、航運、居家生活、半導體表現亮眼，尤其IC設計族群持續強勢。
記者鄭妤安／台北報導
其中，才剛成功站上600元大關、盤中成交值位居個股第二的聯詠，今日一度以605元攻漲停，然而，盤中卻回檔震盪，成交量超過1.4萬張。聯詠1月營收達87.20億元，月增0.5%，年增20.7%；去年合併營收為1104億元，年增0.4％，拿下歷史次高表現，淨利為233.17億元，年減16.6％，每股純益為38.32元，近期傳出將搶進客製化晶片（ASIC）與矽智財（IP），受到美系外資看好。
法人分析，聯詠產品佈局多元，且擁有充足的28nm HV製程產能，高速傳輸介面能力帶動公司潛力，12個月目標價約660元，上漲空間約20%左右。在2024至2025年每股盈餘預估平均的16倍、殖利率約為5%的吸引力下，法人給予投資評等「增加持股」。
聯詠今年主要成長動能預估包括，智慧型手機市場帶動OLED DDI需求、IT/NB需求復甦、新產品推出與新客戶增加、車用面板市場擴大、ASIC業務貢獻。