多喝熱水不夠用！女性宮寒從飲食來救　「3大調理食材」這樣吃

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不過，周宗翰指出，部分的寒性體質是由後天因素造成，引發的因素包括：常處於寒冷的環境下、嗜好寒涼食物、過勞或易怒因而影響身體氣血循環，使得陽消陰長。
周宗翰指出，子宮是女性體內最怕冷的器官，而中醫所稱的「宮體」，範疇比西醫子宮定義的範圍更大，包括子宮、卵巢、尿道等多種器官，中醫觀點認為，婦女陽氣不足，無法溫煦子宮，使得寒氣聚集，因而導致「宮寒」。
對於宮寒的症狀表現，周宗翰說，通常會有月經失調、痛經、白帶清稀量多、臉上的黃褐斑點、經期延遲，還有性慾低落等問題，嚴重時甚至會造成不孕，或是即使是懷孕了，也可能有胎兒發育遲緩的問題。
因此，周宗翰建議，民眾若想擺脫宮寒，可以從日常飲食做起，適量吃些補氣暖身的食物，例如核桃、紅棗、花生，此類高能量食物可以彌補先天的不足，不過，如果感覺喉嚨變得乾澀甚至有刺痛感時，就代表變成「上熱下寒」的體質。
周宗翰也表示，桂圓性溫味甘，益心脾，補氣血，具有良好的滋養補益作用。可用於心脾虛損、氣血不足所致的失眠、健忘、驚悸、眩暈等症，治療病後體弱或腦力衰退，女性在產後調補也很適宜，特別對於勞心之人，耗傷心脾氣血，更為有效，但不適合上熱下寒的體質。
周宗翰提醒，寒性體質改善需要從多方下手，建議有相關困擾的民眾諮詢專業中醫，運用中藥把「上熱」與「下寒」的失衡問題中和起來。
當歸枸杞桂圓雞湯－－
材料:土雞切塊半隻 當歸2錢 枸杞子2錢 桂圓1錢 老薑3片
米酒50cc
作法
1 備妥材料，雞肉洗淨， 中藥材皆需用清水沖過。
2 雞肉放入可淹過所有雞肉的冷水鍋中，加入3片薑，用大火煮至滾，撈起雞肉洗去表面雜質。
3 倒入可蓋過雞肉的清水及米酒50cc和當歸 枸杞的湯鍋中，開大火煮滾後，再轉成小火煮約40分鐘，即可盛碗上桌囉！