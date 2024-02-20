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多喝熱水不夠用！女性宮寒從飲食來救　「3大調理食材」這樣吃

▲現代人壓力特別大、生活作息又不正常，不少女性都有痛經的問題。（情境圖／photoAC）
▲現代人壓力特別大、生活作息又不正常，不少女性都有痛經的問題。（情境圖／photoAC）

記者林志怡／台北報導

現代人壓力特別大、生活作息又不正常，不少女性都有痛經的問題。中醫師周宗翰對《NOWnews今日新聞》表示，很多因素都會造成痛經，其中大家常說的「宮寒」問題，其實可以靠日常飲食調整，儘量吃些補氣暖身的食物，例如核桃、紅棗、花生，有助於緩解體質造成衝擊，比如當歸枸杞桂圓雞湯就是很不錯的日常料理。

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周宗翰接受《NOWnews今日新聞》訪問時指出，在中醫觀點中，女性本身屬陰、多數女性都是寒性體質，四肢容易冰冷、臉色蒼白、容易口渴、怕冷但耐熱，在天氣轉涼時會變得特別敏感，不過每個人體質都有差異，體質偏寒的父母，子女多半亦為偏寒體質。

不過，周宗翰指出，部分的寒性體質是由後天因素造成，引發的因素包括：常處於寒冷的環境下、嗜好寒涼食物、過勞或易怒因而影響身體氣血循環，使得陽消陰長。

周宗翰指出，子宮是女性體內最怕冷的器官，而中醫所稱的「宮體」，範疇比西醫子宮定義的範圍更大，包括子宮、卵巢、尿道等多種器官，中醫觀點認為，婦女陽氣不足，無法溫煦子宮，使得寒氣聚集，因而導致「宮寒」。

對於宮寒的症狀表現，周宗翰說，通常會有月經失調、痛經、白帶清稀量多、臉上的黃褐斑點、經期延遲，還有性慾低落等問題，嚴重時甚至會造成不孕，或是即使是懷孕了，也可能有胎兒發育遲緩的問題。

因此，周宗翰建議，民眾若想擺脫宮寒，可以從日常飲食做起，適量吃些補氣暖身的食物，例如核桃、紅棗、花生，此類高能量食物可以彌補先天的不足，不過，如果感覺喉嚨變得乾澀甚至有刺痛感時，就代表變成「上熱下寒」的體質。

周宗翰也表示，桂圓性溫味甘，益心脾，補氣血，具有良好的滋養補益作用。可用於心脾虛損、氣血不足所致的失眠、健忘、驚悸、眩暈等症，治療病後體弱或腦力衰退，女性在產後調補也很適宜，特別對於勞心之人，耗傷心脾氣血，更為有效，但不適合上熱下寒的體質。

周宗翰提醒，寒性體質改善需要從多方下手，建議有相關困擾的民眾諮詢專業中醫，運用中藥把「上熱」與「下寒」的失衡問題中和起來。

當歸枸杞桂圓雞湯－－

材料:土雞切塊半隻  當歸2錢  枸杞子2錢   桂圓1錢  老薑3片

米酒50cc

作法

1 備妥材料，雞肉洗淨， 中藥材皆需用清水沖過。

2 雞肉放入可淹過所有雞肉的冷水鍋中，加入3片薑，用大火煮至滾，撈起雞肉洗去表面雜質。

3 倒入可蓋過雞肉的清水及米酒50cc和當歸 枸杞的湯鍋中，開大火煮滾後，再轉成小火煮約40分鐘，即可盛碗上桌囉！

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