翻船事件防擦槍走火！揭仲呼籲規劃因應措施：不能授權前線艦長
中國漁民駕駛快艇14日下午在金門海域越界捕魚，在我方海巡追緝時船身翻覆，造成2人不幸落海喪生；金門遊艇「初日號」昨日下午遭中國海警強制登船臨檢達30分鐘，金廈海域執法風波延燒，外界憂慮兩岸關係持續惡化，恐會擦搶走火。專家示警，中國未來恐會加強巡弋與執法，類似在釣魚台的模式，台灣應規劃因應措施，避免擦槍走火。
記者呂炯昌／台北報導
國家政策研究基金會副研究員揭仲分析指出，自2022年美國眾議院前議長裴洛西訪台後，台海中線已經沒有了，從中國民航局取消M503航路飛行配置、取消海峽中線默契可看出，中國已將台灣「地方政府化」。
揭仲指出，除了已開始進入海峽中線以東水域外，現在又宣布金廈地區不存在限制水域，未來為建立實際管轄的事實，中國海警船恐會常態化巡弋，類似在釣魚台主權議題上對付日本的模式。
揭仲表示，過去當日本宣布釣魚台是領土時，2014年11月中國開始在附近海域進行如同現在金廈水域的動作，只要天候許可，就派出海警船巡弋、上船登檢，甚至還驅趕日本民間船隻，創造出執法事實，建立起實際管轄權，否認日方主張，跟今日金門的情況一樣。
揭仲呼籲，台灣應針對中國執法船隻進入金廈水域擬定因應措施與程序，以讓第一線人員有清楚行動準則，思考是否別主動採取衝撞、開火、水炮射擊等行為，避免擦槍走火，職權要由海委會審慎決定，「不能授權第一線艦長，中國若沒採取強制的武力措施，台灣就要避開」。