李亦伸專欄／中華男籃歸化球員「行不行」？　回到現實、認識自己

籃壇放大鏡4／教育部、體育署效率慢!立委批：保險問題半年未改善

▲劉錚合約3年2700萬人民幣，平均月薪375萬台幣，若受傷造成了損失，以現在籃協談的保險版本月領5萬跟他的月薪要如何比較？（圖／立委莊瑞雄提供）
▲劉錚合約3年2700萬人民幣，平均月薪375萬台幣，若受傷造成了損失，以現在籃協談的保險版本月領5萬跟他的月薪要如何比較？（圖／立委莊瑞雄提供）

記者廖聿偉/台北報導

中華男籃出征22日亞洲盃資格賽，賽前卻出現許多爭議，其中投保失能險問題再度掀起討論。立法院今(20)日進行施政總質詢，長期關注籃球議題的立法委員莊瑞雄要求教育部應盡速展開處理，比照職棒建制籃球運動員國手的保險與簽定團體協約，並且研商除商業保險公司外，加入公股壽險公司共同處理之可行性。

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莊瑞雄指出，過去棒球（現味全龍投手羅嘉仁）與籃球（現富邦勇士後衛張宗憲）皆曾有參與國際賽，卻意外受傷的的情況。而棒球早已依照球員的薪資去簽署保險合約的先例，進而讓球員的理賠金可以依照球員的月薪去理賠；然而籃球經過了這麼長的時間，卻依舊原地踏步，替球員保險的理賠額度竟是保險公司的最低配版本。

教育部長潘文忠回應，此次保險會遇到瓶頸，是因為球員的薪資有高低落差，且有保密協議所以無法依照個別球員薪資去設定不同的保單。

▲亞洲盃資格賽，中華男籃培訓隊人數太少，當家球星劉錚在臉書發文表達不滿。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲亞洲盃資格賽，中華男籃培訓隊人數太少，當家球星劉錚在臉書發文表達不滿。（圖／特派記者葉政勳攝）
失能險5萬 難彌補球員巨大損失

莊瑞雄則反駁，球員合約連他都知道了，教育部跟協會會不知道？以劉錚來說，最近一份公開合約為3年2700萬人民幣，平均月薪375萬台幣，若受傷造成了損失，以現在籃協談的保險版本月領5萬跟他的月薪要如何比較？難怪球員會有疑慮。

莊瑞雄表示，職棒的團體協約簽了，職棒可以為什麼職籃做不到？連抄不會去抄嗎？教育部跟體育署要有更具體的督導跟仲裁作為，不是放著讓協會自己弄，怪不得你們都被說是各個協會的提款機。

潘文忠答覆，職棒確實有成功的例子在那邊，後續會輔導籃球這一塊來處理。

莊瑞雄建議，如果民間的保險公司無法承擔，是否能夠跨部會討論，加入公股壽險公司，共同投入設計產品提供協助，潘文忠允諾將朝這個方向努力，與財政部、金管會共同研議。

半年沒有任何改善　教育部應該要硬起來

會後莊瑞雄受訪時補充，去年中他就曾召開協調會要求體育署與籃協盡速處理保險問題，當時收到的回覆跟半年後幾乎一模一樣，不知道這半年的時間有任何改善的地方；而教育部也應該要硬起來，像是自由潛水的保險問題，竟然還是由海洋委員會主委管碧玲出手協助協調。

莊瑞雄表示，今天也看到體育署召開記者會，說會與籃協一起進行多項的策進作為，他也會同步要求體育署，未來與籃協的各項會議中，除了必須同步會商他的辦公室外，他也會持續的推動籃球體制改革，讓大環境變得更好，讓台灣籃球發展止跌回升。

▲職棒可以，職籃為何不可？（圖／立委莊瑞雄提供）
▲職棒可以，職籃為何不可？（圖／立委莊瑞雄提供）
▲保險該如何解套。（圖／立委莊瑞雄提供）
▲保險該如何解套。（圖／立委莊瑞雄提供）

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