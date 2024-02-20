男星當豪門女婿！小刀老婆身家296億元　他前妻是「棕櫚油千金」

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金曲歌王陶喆2014年再娶圈外人江姵蓉（Penny），江姵蓉家庭背景不凡，父親為台北市信義區「東順五金行」老闆江清琮，家族在五分埔也有店面，她從小住72坪豪宅，身價粗估超過有10億元，陶喆婚內曾經出軌一名女經紀人，但江姵蓉大度原諒，至今攜手走過9年多婚姻。
小刀娶身家百億「台玻千金」林文晴
男團5566前成員小刀（彭康育）2012年迎娶台灣玻璃公司總裁林伯實的次女林文晴（Tina），岳父是台灣玻璃工業、台豐建設、台豐投資、台豐實業等多家公司的總經理，台玻集團曾經在《富比士》台灣富豪榜單排名第32，資產淨值高達296億元，兩人當年婚禮席開60桌，花掉545萬4000元，賓客都是政商名流。
吳建豪前妻是「百億棕櫚油千金」石貞善
吳建豪2013年和新加坡百億千金石貞善（Arissa）結婚，石貞善家世顯赫，父親是新加坡最大媒體集團「新傳媒」高層，家族從事棕櫚油開採生意，總資產至少100億元以上，石貞善在新加坡、美國都有豪宅，自己創業經營電商、美容等公司，不過夫妻倆感情不睦，2018年簽字離婚。
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