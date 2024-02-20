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男星當豪門女婿！小刀老婆身家296億元　他前妻是「棕櫚油千金」

▲陶喆（左圖）、小刀（右圖）都是豪門女婿，吳建豪（中圖）曾經是百億駙馬爺。（圖／翻攝自陶喆、吳建豪、彭小刀臉書）
▲陶喆（左圖）、小刀（右圖）都是豪門女婿，吳建豪（中圖）曾經是百億駙馬爺。（圖／翻攝自陶喆、吳建豪、彭小刀臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

唐禹哲去年在陸綜《披荊斬棘3》總決賽向女星蘇小軒求婚成功，近日小倆口現身信義區約會，讓女方千金身分再度成為話題，蘇小軒父親是台灣大金空調總代理、和泰興業董事蘇一仲，身家約200億元，唐禹哲成為百億駙馬爺只差一步，而套牢豪門千金的男星不少，如陶喆、小刀和吳建豪。

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陶喆再婚身家10億「五金千金」江姵蓉

金曲歌王陶喆2014年再娶圈外人江姵蓉（Penny），江姵蓉家庭背景不凡，父親為台北市信義區「東順五金行」老闆江清琮，家族在五分埔也有店面，她從小住72坪豪宅，身價粗估超過有10億元，陶喆婚內曾經出軌一名女經紀人，但江姵蓉大度原諒，至今攜手走過9年多婚姻。

▲陶喆帶著愛妻到沖繩度過結婚三周年。（圖／翻攝自臉書，2017.09.06）
▲陶喆（右）和江姵蓉走過風雨，結縭至今9年多，育有1子。（圖／翻攝自陶喆臉書）
小刀娶身家百億「台玻千金」林文晴

男團5566前成員小刀（彭康育）2012年迎娶台灣玻璃公司總裁林伯實的次女林文晴（Tina），岳父是台灣玻璃工業、台豐建設、台豐投資、台豐實業等多家公司的總經理，台玻集團曾經在《富比士》台灣富豪榜單排名第32，資產淨值高達296億元，兩人當年婚禮席開60桌，花掉545萬4000元，賓客都是政商名流。

▲小刀老婆林文晴（左圖左）是「台玻千金」。（圖／翻攝自關穎微博、彭小刀臉書）
▲小刀老婆林文晴（左圖左）是「台玻千金」。（圖／翻攝自關穎微博、彭小刀臉書）
吳建豪前妻是「百億棕櫚油千金」石貞善

吳建豪2013年和新加坡百億千金石貞善（Arissa）結婚，石貞善家世顯赫，父親是新加坡最大媒體集團「新傳媒」高層，家族從事棕櫚油開採生意，總資產至少100億元以上，石貞善在新加坡、美國都有豪宅，自己創業經營電商、美容等公司，不過夫妻倆感情不睦，2018年簽字離婚。

▲吳建豪與石貞善離婚。（圖／翻攝自Instagram,2015.7.5）
▲吳建豪與石貞善（右）曾經愛得濃烈。（圖／翻攝自IG）
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