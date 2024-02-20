辣椒粉驗出蘇丹紅　裕榮公司「蝦味先 」立即下架

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其餘，11.42公斤於2023年12月17日至2024年2月5日，製成「麻辣藥膳湯粉」、「蒙古孜然醃漬粉」、「韓式泡菜湯粉」、「紐奧良烤雞香料粉」、「蒙特婁雞肉香料粉」、「牙買加混合萬用粉PRO」、「新疆孜然萬用粉PRO」、「日式唐辛子」、「墨西哥醃肉專用粉」、「鹽水雞椒鹽」、「韓式燒肉醃漬粉」、「川味椒麻香料粉」、「義大利綜合香草」、「新加坡沙爹醃肉香料粉」、「沙爹萬用粉PRO」、「紅燒牛肉湯粉」、「美式燒烤醃漬粉」、「黃咖哩醬粉」、「麻辣湯粉」等19項產品販售。
之後，高雄市衛生局於2月19日下午接獲雲林縣衛生局公文通知所轄濟生股份有限公司斗六廠出品辣椒粉檢出蘇丹紅色素3號，此批產品共計1,737公斤，分別流入臺北市372公斤、新北市914.4公斤、桃園市275.1公斤、台中市30公斤、台南市40.5公斤、雲林縣12公斤、宜蘭縣12公斤、屏東縣72公斤及高雄市8公斤(佔總數量0.46%)，其中流入的高雄市8公斤流向裕榮食品股份有限公司。
高雄市衛生局隨即派員前往裕榮食品股份有限公司，經查雲林縣濟生公司斗六廠流向裕榮食品股份有限公司之不合格原料共8公斤，作為調味用，已於今年1月至2月初製成「蝦味先 香辣口味」(規格60/80/115/300克，批號有效期限2024.9.8至2024.10.2)產品共31,208.65公斤，現場已無該批不合格原料。
高雄市衛生局已責令業者通知下游緊急下架及通知全國各縣市下游通路商產品下架，並同步立即通知轄內賣場通路下架以上產品，展開市售端稽查，下架回收計1,236包。消費者倘購買有效日期為「2024.9.8-2024.10.2」之「蝦味先 香辣口味」請持發票及產品向原購買商提出退換貨。