推動青年就業旗艦計畫！勞動部高屏澎東分署助青年為職涯鍍金

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭耿華說，9年級青年陳彥廷於高職求學時，原本對餐飲領域有興趣，然而，得知就讀水電技術科能獲得學雜費補貼、減輕家中負擔，且水電技能難被取代，於是在家人的支持與鼓勵下，毅然選擇進入水電領域。
陳彥廷高職畢業後，進到廚具公司從事設備安裝工作，儘管在學期間已取得相關證照，但在實際工作時，同樣的配水及管線作業，隨著施作項目不同，在工作流程與操作順序也不同，他才發現自己技術上仍不足。
陳彥廷透過長輩介紹，得知玴偉水電工程公司正運用勞動部青年就業旗艦計畫，招募與培訓青年，公司會安排職場導師指導經驗較不足的新進青年，他便加入參訓。
陳彥廷說，一開始自己對工地工程不熟悉，擔心需要很長的適應期，幸運的是，公司工地師傅給予耐心引導，短短3個月的培訓，讓他技術精進，更透過現場實作能力，讓工班們刮目相看，成功從公司的基層技術人員晉升為工程師，職務也調整為管理職，整體薪資調升逾4成，為職涯鍍金。
郭耿華指出，9年級青年陳彥廷在資深師傅的帶領下，快速精進技能，成功從基層技術人員晉升為工程師及管理職務，現在能順利處理現場工班人力調度，並獨當一面與業主協商，未來也希望朝工地主任的目標邁進，玴偉水電工程公司公司也認為，勞動部青年就業旗艦計畫，不只幫公司快速培育新血，同時還能獲得訓練費用補助，是一項很棒的資源。