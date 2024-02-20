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推動青年就業旗艦計畫！勞動部高屏澎東分署助青年為職涯鍍金

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署推動青年就業旗艦計畫，助9年級青年陳彥廷(右)為職涯鍍金。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署推動青年就業旗艦計畫，助9年級青年陳彥廷(右)為職涯鍍金。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

記者黃守作／高雄報導

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署積極推動青年就業旗艦計畫，9年級青年陳彥廷在資深師傅的帶領下，快速精進技能，成功從基層技術人員晉升為工程師及管理職務，薪資更是大幅提升，為職涯鍍金。

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▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署推動青年就業旗艦計畫。(圖／記者黃守作攝)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署推動青年就業旗艦計畫。(圖／記者黃守作攝)
勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，勞動部勞動力發展署所推動的青年就業旗艦計畫，採先僱後訓的方式，讓青年邊做邊學，快速且有系統的熟悉工作內容，自去(112)年7月1日起，訓練期間給薪達3萬4千元，雇主可享最高5萬4千元補助，歡迎有用人需求的企業提出申請。

郭耿華說，9年級青年陳彥廷於高職求學時，原本對餐飲領域有興趣，然而，得知就讀水電技術科能獲得學雜費補貼、減輕家中負擔，且水電技能難被取代，於是在家人的支持與鼓勵下，毅然選擇進入水電領域。

陳彥廷高職畢業後，進到廚具公司從事設備安裝工作，儘管在學期間已取得相關證照，但在實際工作時，同樣的配水及管線作業，隨著施作項目不同，在工作流程與操作順序也不同，他才發現自己技術上仍不足。

▲勞動力發展署高屏澎東分署推動青年就業旗艦計畫，助9年級青年陳彥廷為職涯鍍金。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
▲勞動力發展署高屏澎東分署推動青年就業旗艦計畫，助9年級青年陳彥廷為職涯鍍金。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
陳彥廷透過長輩介紹，得知玴偉水電工程公司正運用勞動部青年就業旗艦計畫，招募與培訓青年，公司會安排職場導師指導經驗較不足的新進青年，他便加入參訓。

陳彥廷說，一開始自己對工地工程不熟悉，擔心需要很長的適應期，幸運的是，公司工地師傅給予耐心引導，短短3個月的培訓，讓他技術精進，更透過現場實作能力，讓工班們刮目相看，成功從公司的基層技術人員晉升為工程師，職務也調整為管理職，整體薪資調升逾4成，為職涯鍍金。

郭耿華指出，9年級青年陳彥廷在資深師傅的帶領下，快速精進技能，成功從基層技術人員晉升為工程師及管理職務，現在能順利處理現場工班人力調度，並獨當一面與業主協商，未來也希望朝工地主任的目標邁進，玴偉水電工程公司公司也認為，勞動部青年就業旗艦計畫，不只幫公司快速培育新血，同時還能獲得訓練費用補助，是一項很棒的資源。

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