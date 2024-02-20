貓咪「一輩子不用洗澡」是真的！關鍵原因揭曉 5時期千萬別碰水
家中有養貓咪的飼主們，應該都知道多數貓皇對於洗澡有著強烈抗拒的心態，但看著貓咪各種在地上打滾、夾縫中鑽來鑽去，總會擔心他們身上髒兮兮。對此，就有專家解釋，其實貓咪真的可以一輩子不用洗澡，並解釋關鍵原因，同時也提醒有「5個時期」更是千萬不要讓貓咪洗澡。
記者潘毅／綜合報導
Youtuber「掏個糞美少女」日前以影片形式分析「貓咪可以終生不洗澡的原因」，她解釋，由於貓咪舌頭上充滿倒鉤，就像是天然形成的梳子，可以在舔毛時將毛髮弄乾淨，而貓咪的舌頭倒鉤還能儲存唾液，可以邊濕潤邊清潔，就已經相當於人類的洗澡。
但或許還會有飼主困惑「人類洗澡會使用沐浴乳來增添香味清潔，貓咪只用口水能把身體弄乾淨嗎？」對此，掏個糞美少女繼續解釋：「貓咪唾液中含有溶菌酶，就有清潔殺菌的功效，就相當於貓的沐浴乳了」，最後她更提醒，只要飼主保持家中環境清潔，貓咪就算一生不洗澡也都不會髒。
若還是真的想要幫貓咪洗澡，也要避開「5時期」，分別為「貓咪懷孕以及剛生產完」、「剛做完絕育手術」、「剛打完疫苗」、「發情期」以及「剛到新家的貓」，其中前3個時期，因為貓咪身上有傷，也是虛弱的時期，不宜碰水，避免傷口感染，發情期時內分泌混亂，貓咪同樣免疫力低。最後則是剛到家的貓咪，因為還沒適應新環境，洗澡可能會刺激到還在熟悉、散佈氣味的牠們。