特企／2024台北國際書展泰國館開幕典禮　開啟多元文化魅力

當日開幕式，眾多出席貴賓包括：泰國貿易經濟辦事處代表文那隆，泰國商務處處長李凱莉，還有泰國國際貿易促進局高級貿易官、國家軟實力戰略委員會（出版業）理事、泰國出版商和書商協會副理事長、泰國出版商和書商協會理事，以及台北書展基金會董事長吳韻儀與執行長王秀銀、文化內容策進院副院長張文櫻，與超高人氣的泰國館推薦人、泰國歌手「全民妹妹」蓋兒Gail Sophicha共同出席，邀請台灣讀者共同感受泰國文創魅力。
2024台北國際書展於2/20～2/25為期6天，泰國館由泰國國際貿易促進局透過泰國商務處與泰國出版商協會攜手策劃。以「無界 Borderless」為本次書展主題，邀請讀者踏上一場超越文化框架的文學之旅，沉浸於泰國文化和文學的多樣織錦，乘著故事穿梭在傳統、現代和想像的豐富風景之中。
泰國商務處處長李凱莉表示，本次泰國館的「無界」策展主題，搭配5大議題，包括無界的愛（不受任何界線的愛情）、無界的信仰 (不受任何界線的宗教信仰)、無界的世代（不受到跨世代的界線）、無界故事（不受任何界線的故事），以及無界的獎項（無國界的榮譽）。蓋兒則分享她喜愛2本書籍：《Famliy comes first 家庭第一》，談論泰國華裔家庭的世代衝突，與自我家庭文化呼應；《The study of cans has a dream》透過孩子的眼睛洞悉學校與生活的壓力，讓她同理有感。
泰國館會融入知名IP角色WARBIE YAMA的元素，讓泰國攤位增加不少活潑的氣息。Warbie 是深受大家喜愛的俏皮可愛小鳥，而 Yama 是一位和善的老伯伯，常常拿著相機、開心地到處拍照；Warbie 和 Yama 逗趣的動畫形象，正是泰國IP文創轉譯的成功代表之一，而且今年WARBIE YAMA也將出版他們的第一本漫畫書。
今年泰國館將於書展的主題廣場、國際沙龍以及泰國展位內舉辦座談會，討論的主題包括：泰國華裔家庭中的世代差異和文化衝突、BL小說在泰國社會中的流行及其對同性婚姻態度的影響，以及將泰國漫畫翻譯成其他語言的挑戰和策略，多元而精彩！
在展區中，除了涵蓋「無界 Borderless」的主題選書，也包括了多位「東南亞文學獎」得主的傑作。多位曾獲得「SEA Write Award」，東南亞知名的文學獎項，包括在日本擔任建築師的獲獎作家 Naris Phongpandecha其首部作品就得獎相當卓越，晚年開始寫作就兩度獲得獎項的作家 Weeraporn Nitiprapha，以及最年輕得獎者作家Jidanun Lueangpiansamut，著名漫畫家Sa-Ard、知名翻譯家Khamhom Srinawk，以及BL小說最暢銷作家Jittirain，他們的作品在泰國銷量領先並多次被改編為影集或電影。
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