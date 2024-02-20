搶百億點數經濟！台新雙狗卡揮別現金回饋　教你這樣放大點數價值

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台新銀行2020年8月就開始經營金融生態圈Richart Life，發展至今已近4年，隨著點數經濟蓬勃發展，過去大家喜歡現金回饋，現在卻發現點數價值更具彈性及想像空間。 台新銀行總經理尚瑞強表示，打造好基礎，市場才能做大，順應著全球點數經濟趨勢，台新也看到了消費者偏好「自主且可累積的回饋機制」，這幾年專注發展數位平台的基礎建設，優化使用者體驗，把數位金融品牌做到市場第一，而當平台與產點引擎完備後，就是一舉進攻點數市場的最佳時機。
台新銀行今日就預告，擁有上百萬持卡人的@GoGo及FlyGo信用卡（雙狗卡），自5月起新權益將回饋調整為台新Point，也就是6月帳單回饋就會看到點數，而且@GoGo信用卡的3.8%加碼通路，除了新增網購通路與維持行動支付外，也預計新增訂房網來滿足旅遊需求；FlyGo信用卡則持續主攻航空、旅遊、交通產業，祭出最高5%回饋、海外3%無上限外，預計5%通路將會再新增3大航空品牌，搶旅遊簽帳。
尚瑞強強調，民眾使用台新Point，未來就是1點等於1元，並擁有等同現金回饋的消費折抵功能， 更可透過Richart Life App自由選擇兌換他牌點數及各式商品，使1點具有大於1元的潛力，例如民眾可用88點換價值131元的麥當勞餐券，1點相當於1.49元價值，優惠券一上架，等於帶動App湧入10倍的兌點流量，也使台新更堅信點數與商戶的串聯，增加回饋的個人化價值，並預估今年台新點數回饋將發出20億點，3月1日就會在官網正式公告回饋方案、5月上路，6月帳單就看得到點數。