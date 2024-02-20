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搶百億點數經濟！台新雙狗卡揮別現金回饋　教你這樣放大點數價值

▲台新銀推動生活金融生態圈Richart Life近4年，提供平台串聯17萬商家與750萬客戶，預計今年發行1點至少等於1元的台新Point，推動每年全台百億點數經濟。（圖／記者顏真真攝）
▲台新銀推動生活金融生態圈Richart Life近4年，提供平台串聯17萬商家與750萬客戶，預計今年發行1點至少等於1元的台新Point，推動每年全台百億點數經濟。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

雖然信用卡現金回饋當道，但其實市場已悄悄在改變，銀行紛紛回頭搶攻「點數經濟」商機。身為國內最大收單行的台新銀行，2020年8月建立台新銀行金融生態圈Richart Life，提供平台串聯17萬家商家與750萬用戶，今（20）日宣布，擁有逾百萬持卡人的@GoGo及FlyGo信用卡，今（2024）年5月回饋機制將調整為1點至少換1元的台新Point，並可透過自由選擇兌換他牌點數及各式商品，讓1點具有大於1元的價值，台新預估今年將發出20億點。

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台灣每年發行點數規模早已超過百億，點數發行金額更達500億元，而且有1500萬人身上有各式各樣點數，光銀行回饋點數占了8成，而台灣平均每人使用3種以上點數功能，並有62%的人偏好大額兌換，若商品券1點大於1元，兌換動能成長10倍。

台新銀行2020年8月就開始經營金融生態圈Richart Life，發展至今已近4年，隨著點數經濟蓬勃發展，過去大家喜歡現金回饋，現在卻發現點數價值更具彈性及想像空間。 台新銀行總經理尚瑞強表示，打造好基礎，市場才能做大，順應著全球點數經濟趨勢，台新也看到了消費者偏好「自主且可累積的回饋機制」，這幾年專注發展數位平台的基礎建設，優化使用者體驗，把數位金融品牌做到市場第一，而當平台與產點引擎完備後，就是一舉進攻點數市場的最佳時機。

台新銀行今日就預告，擁有上百萬持卡人的@GoGo及FlyGo信用卡（雙狗卡），自5月起新權益將回饋調整為台新Point，也就是6月帳單回饋就會看到點數，而且@GoGo信用卡的3.8%加碼通路，除了新增網購通路與維持行動支付外，也預計新增訂房網來滿足旅遊需求；FlyGo信用卡則持續主攻航空、旅遊、交通產業，祭出最高5%回饋、海外3%無上限外，預計5%通路將會再新增3大航空品牌，搶旅遊簽帳。

尚瑞強強調，民眾使用台新Point，未來就是1點等於1元，並擁有等同現金回饋的消費折抵功能， 更可透過Richart Life App自由選擇兌換他牌點數及各式商品，使1點具有大於1元的潛力，例如民眾可用88點換價值131元的麥當勞餐券，1點相當於1.49元價值，優惠券一上架，等於帶動App湧入10倍的兌點流量，也使台新更堅信點數與商戶的串聯，增加回饋的個人化價值，並預估今年台新點數回饋將發出20億點，3月1日就會在官網正式公告回饋方案、5月上路，6月帳單就看得到點數。

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