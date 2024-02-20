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麻衣復出拍攝節目！節目上曝離婚主因　總歸這7個字

▲麻衣（中）遭遇婚變後首度復出，離婚主因自己也不知道。（圖／三立電視台提供）
▲麻衣（中）遭遇婚變後首度復出，離婚主因自己也不知道。（圖／三立電視台提供）

記者張一笙／綜合報導

三立都會台外景旅遊節目《天后出發吧》由利菁主持，由她帶著天王、天后一起前進馬六甲，邀請到許久未曾上節目的麻衣與造型大師李明川一起同遊馬六甲，利菁為了他們還特別安排了一趟「閨密之旅」。麻衣也在節目上首度曝光自己離婚原因：「我自己也不知道！」

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▲麻衣特地從日本飛到馬六甲，主持人利菁抱怨以前都是自己飛去日本找麻衣。（圖／三立電視台提供）
▲麻衣（右）特地從日本飛到馬六甲，主持人利菁（中）抱怨以前都是自己飛去日本找麻衣。（圖／三立電視台提供）
麻衣特地從日本飛往馬六甲，就是為了和好姊妹利菁一起旅行，也是她復出後的第1次外景。利菁笑稱因為麻衣實在太忙了，以往都是她飛東京見她。2位好友見面第一句話竟然是利菁恭喜麻衣「重獲自由」，她還為了麻衣和李明川特別設計了閨密行程，找到一間很有歷史建築風格改建的餐廳。

▲製作單位為（左起）李明仁、利菁、麻衣3人安排馬六甲閨蜜之旅。（圖／三立電視台提供）
▲製作單位為李明川（左起）、利菁、麻衣3人安排馬六甲閨密之旅。（圖／三立電視台提供）
44歲的麻衣2014年與台塑集團創辦人王永慶長孫、宏仁集團總裁王文洋長子王泉仁在日本結婚，隨後在隔年產下一子。原先外界稱羨的豪門婚禮，在結婚後3年隨即遭遇婚變，結婚9年後於2023年離婚。

▲麻衣在節目中大聊媽媽經，不忘向眾人稱讚自己的兒子很有主見。（圖／三立電視台提供）
▲麻衣（左）在節目中大聊媽媽經，不忘向眾人稱讚自己的兒子很厲害、很有主見。（圖／三立電視台提供）
利菁在節目大膽向麻衣提問她離婚原因，麻衣笑說：「我自己也不知道！」表示現階段前夫會提供部分生活費，麻衣自己也會接工作，所以生活上都還夠用。

麻衣在節目中大聊育兒經「很尊重小孩，想學甚麼就去」，談到兒子，麻衣難掩身為母親的驕傲稱讚自己的兒子很厲害，目前兒子正在學打鼓，會自己在YOUTUBE上邊看邊學，也在網路上學習BEATBOX，是很有主見的小孩。

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