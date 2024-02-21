與客戶價值共創！中鋼開發全系列煞車碟盤的感應加熱模淬技術

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王錫欽說，中鋼近期成功協助下游業者至興精機公司開發出感應加熱模淬技術，不但將至興原有中小型煞車碟盤產品製造工序予以簡化，並進一步將此技術擴展至新設計的大型煞車碟盤產品，中鋼除了一年可增加煞車碟盤用鋼銷售量約7%外，也協助至興大幅降低5%生產成本、提高煞車碟盤品質穩定度，更力助至興在大型煞車碟盤的藍海市場中，打造產製技術基礎，創造鋼廠及客戶客我雙贏之局面。
王錫欽並說，煞車碟盤是汽機車煞車系統中的重要組件之一，扮演制衡動力的重要角色，當駕駛人操控煞車時，煞車液壓系統驅使煞車來令片夾住碟盤，進而產生摩擦力，使車輪減速或停止轉動，所以碟盤用鋼必須兼具強硬度、堅韌性、耐磨性及平整度，否則將大幅影響煞車力度及行車安全性。
至興精機公司為國內最大汽機車精密沖壓件和機車煞車碟盤大廠，供應國際知名車廠及國內各大機車廠相關零部件，其生產的碟煞盤產品在世界排名前三大，國內市占率更是獨占鰲頭，而中鋼長期供應符合碟盤材料特性的熱軋鋼種S45C、S50C給至興精機公司，雙方透過EVI聯合實驗室合作模式，經過一年多的努力，協同開發出感應加熱模淬技術，將至興原有中小型煞車碟盤製程的熱處理及整平工藝等兩道工序合而為一，大幅降低生產成本，也提升產品的品質穩定性，隨著東南亞市場需求逐漸成長，加上至興精機公司越南三廠於去112)年完工，可望進一步帶動煞車碟盤業績增長。
王錫欽指出，中鋼深刻體認，再好的材料如果不能在終端產品應用上，發揮所長及創造價值，即無法與下游客戶一同成長茁壯，中鋼不僅與至興精機成立聯合實驗室，共同開發出全系列煞車碟盤感應加熱模淬技術，並協助至興在鋼材表面處理、銲接、精衝及熱處理等領域範疇合作相關精進技術，中鋼將持續推動產品應用技術的創新研發，將累積的技術成果，應用於用鋼產業升級工作，達成客我雙贏之局面，以實現中鋼與客戶價值共創之理念。