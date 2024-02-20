快訊／蝦味先驗出致癌物蘇丹紅！各大通路急下架　退貨方式一次看

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📍家樂福
家樂福指出，目前已將 「蝦味先香辣口味、蝦味先香辣夾鏈包、裕榮綜合包、蝦味先組合包」4款商品預防性下架，待後續該系列商品檢驗無疑後才會恢復上架。若是期間內顧客購買此4款商品，可持購買證明（商品與發票）辦理退換貨。
📍全聯
針對有疑慮之商品，全聯表示，僅有販售一款「蝦味先香辣口味」，目前該商品採預防性下架。消費者若對該產品有疑慮，憑原交易完整發票，至當時購物的分店，全聯會全力協助辦理退貨。
📍愛買
「蝦味先-香辣口味、蝦味先綜合包、裕榮蝦味先香辣超派包」已下架，並開放3/15前持發票與實品到店退貨。
📍美廉社
美廉社提到，目前已將該項產品全台預防性下架，1/8以後購買的消費者，可憑產品與發票至門市辦理退換貨。
📍大潤發
大潤發表示，店內接獲通知現已預防性全面下架，消費者若對該產品有疑慮，憑1/8以後的發票可退換貨，退換貨辦理時間截止日到3/31。
📍7-ELEVEN
7-ELEVEN自即日起至3月31日止，全台逾6,800家門市開放已購買「蝦味先香辣口味」之消費者可攜帶「統一超商發票」或「商品(含未食用完畢、有完整包裝)」進行退貨退款作業，門市亦從即刻起進行預防性商品下架，若消費者有退貨問題可透過門市或客服反應獲得進一步協助。
🔴蘇丹紅是什麼？
據SGS食品服務部網站資訊顯示，蘇丹紅色素是一種工業用染料，常見蘇丹紅色素有蘇丹紅1號、2號、3號、4號等，在世界多數國家皆不得添加於食品中，其中蘇丹紅1號並被國際癌症研究機構（IARC）歸類為第三級致癌物，「代表該物質對致癌性的證據仍不充分或有限」。不肖業者為了讓食品看起來有更飽滿的橘紅色，違法添加蘇丹紅1號於食品中，又以辣椒粉、辛香料產品為最常見。
🔴蘇丹紅吃了會怎樣
顏宗海指出，蘇丹紅的代謝物經過動物實驗顯示，蘇丹紅在動物體內會被分解為胺類化合物，最大的危害就是可能致癌，尤其是膀胱癌，食用過多也會讓肝腎功能受損、引起過敏反應，蘇丹紅被世界衛生組織的「國際癌症研究機構（IARC）」歸類為第三級致癌物，不過因爲蘇丹紅明確被規範不能用在食品類，因此國際上並無「食用多少會造成危害」的研究。