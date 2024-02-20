獨／蝦味先中鏢！含致癌物「蘇丹紅」　衛生局急令：全部通路下架

快訊／蝦味先驗出致癌物蘇丹紅！各大通路急下架　退貨方式一次看

▲蝦味先香辣口味遭檢出使用「蘇丹紅」辣椒粉，高雄市衛生局緊急通知全通路下架產品。（圖／記者周淑萍攝）
▲蝦味先香辣口味遭檢出使用「蘇丹紅」辣椒粉，高雄市衛生局緊急通知全通路下架產品。（圖／記者周淑萍攝）

記者潘毅／綜合報導

近期有原料輸入商被檢出工業用染料致癌物「蘇丹紅」，市面上有多達19項產品被通報下架。今（20）日出老牌零食「蝦味先」的香辣口味也中標，被檢出辣椒粉含蘇丹紅，目前各大量販、賣場也接獲高雄市衛生局的下架通知，《NOWnews》也彙整出各大通路的退貨辦法一次看。

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▲裕榮食品股份有限公司之不合格原料共8公斤，作為調味用，已於今年1月至2月初製成「蝦味先 香辣口味」。(圖／高市衛生局提供)
▲裕榮食品股份有限公司之不合格原料共8公斤，作為調味用，已於今年1月至2月初製成「蝦味先 香辣口味」。(圖／高市衛生局提供)
蝦味先被檢出「蘇丹紅」　各大通路退貨方法一次看

📍家樂福
家樂福指出，目前已將 「蝦味先香辣口味、蝦味先香辣夾鏈包、裕榮綜合包、蝦味先組合包」4款商品預防性下架，待後續該系列商品檢驗無疑後才會恢復上架。若是期間內顧客購買此4款商品，可持購買證明（商品與發票）辦理退換貨。

📍全聯
針對有疑慮之商品，全聯表示，僅有販售一款「蝦味先香辣口味」，目前該商品採預防性下架。消費者若對該產品有疑慮，憑原交易完整發票，至當時購物的分店，全聯會全力協助辦理退貨。

📍愛買
「蝦味先-香辣口味、蝦味先綜合包、裕榮蝦味先香辣超派包」已下架，並開放3/15前持發票與實品到店退貨。

📍美廉社
美廉社提到，目前已將該項產品全台預防性下架，1/8以後購買的消費者，可憑產品與發票至門市辦理退換貨。

📍大潤發
大潤發表示，店內接獲通知現已預防性全面下架，消費者若對該產品有疑慮，憑1/8以後的發票可退換貨，退換貨辦理時間截止日到3/31。

📍7-ELEVEN
7-ELEVEN自即日起至3月31日止，全台逾6,800家門市開放已購買「蝦味先香辣口味」之消費者可攜帶「統一超商發票」或「商品(含未食用完畢、有完整包裝)」進行退貨退款作業，門市亦從即刻起進行預防性商品下架，若消費者有退貨問題可透過門市或客服反應獲得進一步協助。

▲蘇丹紅色素為工業用染料，常見蘇丹紅色素有蘇丹紅1號、2號、3號、4號等，不得添加於食品中。（圖／取自SGS網站）
▲蘇丹紅色素為工業用染料，常見蘇丹紅色素有蘇丹紅1號、2號、3號、4號等，不得添加於食品中。（圖／取自SGS網站）
🔴蘇丹紅是什麼？

據SGS食品服務部網站資訊顯示，蘇丹紅色素是一種工業用染料，常見蘇丹紅色素有蘇丹紅1號、2號、3號、4號等，在世界多數國家皆不得添加於食品中，其中蘇丹紅1號並被國際癌症研究機構（IARC）歸類為第三級致癌物，「代表該物質對致癌性的證據仍不充分或有限」。不肖業者為了讓食品看起來有更飽滿的橘紅色，違法添加蘇丹紅1號於食品中，又以辣椒粉、辛香料產品為最常見。

▲消費者購買的「蝦味先香辣口味」有效日期是「2024.9.8至2024.10.2」，就是使用到「蘇丹紅」辣椒粉的批號。（圖／記者周淑萍攝）
▲消費者購買的「蝦味先香辣口味」有效日期是「2024.9.8至2024.10.2」，就是使用到「蘇丹紅」辣椒粉的批號。（圖／記者周淑萍攝）
🔴蘇丹紅吃了會怎樣
顏宗海指出，蘇丹紅的代謝物經過動物實驗顯示，蘇丹紅在動物體內會被分解為胺類化合物，最大的危害就是可能致癌，尤其是膀胱癌，食用過多也會讓肝腎功能受損、引起過敏反應，蘇丹紅被世界衛生組織的「國際癌症研究機構（IARC）」歸類為第三級致癌物，不過因爲蘇丹紅明確被規範不能用在食品類，因此國際上並無「食用多少會造成危害」的研究。
 

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