DJ SODA四月發行寫真「比基尼羞羞照搶先看」！來台賺飽飽想買房
南韓性感女神DJ SODA 2023年台灣工作邀約不斷，綜藝節目通告滿滿之外，並受邀擔任台北夜店跨年壓軸的演出嘉賓，快變成台灣新一代「全民女神」的她，透過經紀公司表示：「最近幾個月我每個月都去台灣，感覺已經成了我的第二故鄉。習慣到像在韓國當地城市遊玩一樣。或許是時候考慮在台灣買房子了！」
記者陳雅蘭／綜合報導
DJ SODA外貌DJ實力兼具，已經連續6年得到「DJane Mag」亞洲百大女DJ排行榜冠軍。表演性感十足的她，自去年跨年在台北夜店與粉絲狂歡後，夜店再連續重金邀請她來台表演，不僅1月中再次舉行個人專場，也將於25日擔任該夜店活動「K-POP之夜」的特別嘉賓，連續3個月來台獻技的她，對此表示已準備很多粉絲耳熟能詳的K-POP歌曲，希望屆時粉絲都能跟著節奏熱舞歡唱。
對於將在4月發行寫真集，DJ SODA感到十分興奮的表示：「這是我第一次拍照啦！在日本待了一週，一路拍照跑遍各個城市。通常拍攝就是一兩天，但這次經歷超級考驗，也是種榮幸。因為一直待在不同城市，休息很少，有點累，但和攝影團隊的默契超棒，留下了好多難忘的回憶。現在就已經開始懷念他們啦！」
DJ SODA也搶先公開寫真內容，她說：「其中拍內衣的那場真的超刺激，因為是我第一次拍攝內衣，而最後那場還碰上颱風，是個超難忘的經歷。儘管有碰到不少困難，但真的很開心，這些經歷會一直留在我心中，希望台灣的粉絲也可以支持我的寫真集！」
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