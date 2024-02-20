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小S強碰《此時此刻》劉俊謙女友　1秒垮臉嗆聲製作人：為什麼發她

▲小S（左）遇上劉俊謙正牌女友蔡思韵，變臉質問製作人「為什麼要發她來」。（圖／翻攝小姐不熙娣YouTube）
▲小S（左）遇上劉俊謙正牌女友蔡思韵，變臉質問製作人「為什麼要發她來」。（圖／翻攝小姐不熙娣YouTube）

記者羅凌筠／綜合報導

港星劉俊謙臉蛋俊俏，曾在港片《梅艷芳》裡扮一代巨星張國榮。不過台灣觀眾對他熟悉，是從《此時此刻》裡的純情小處男一角開始，精湛演技讓小S馬上變迷妹，日前劉俊謙正牌女友蔡思韵上節目《小姐不熙娣》，小S一見本尊變臉，質問製作人B2：「為什麼要發她來？」

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▲小S訪問劉俊謙女友蔡思韵瀰漫唇槍舌劍的煙硝味。（圖／翻攝小姐不熙娣YouTube）
▲小S訪問劉俊謙女友蔡思韵瀰漫唇槍舌劍的煙硝味。（圖／翻攝小姐不熙娣YouTube）
蔡思韵、劉俊謙拍電影《幻愛》假戲真做，小S一聽到兩人已經交往4年半，語氣酸溜溜說：「他現在事業起飛，我覺得很容易拋棄愛情。」穩定交往的蔡思韵沒在怕，漂亮反擊：「我們《還錢》電影（劇組）最近喜事連連，銘忠哥求婚，哲熹也求婚，可能又會比較多喜事吧。」

▲劉俊謙（左）、蔡思韵交往4年半。（圖／翻攝劉俊謙IG）
▲劉俊謙（左）、蔡思韵交往4年半。（圖／翻攝劉俊謙IG）
談吐犀利的小S又拋出麻辣送命題，「只要回答我一題，俊謙在床上功夫怎麼樣？對我來說那個比較重要。」蔡思韵頓時慌張，眼神飄出求救訊號，支支吾吾說：「跟他在《此時此刻》裡面的形狀差不多，啊是形象，不好意思，我是香港人，原諒我的中文。」

▲郭雪芙（左）在《此時此刻》 的按摩技術太好，劉俊謙大讚力道夠。（圖／Netflix提供）
▲《此時此刻》CP郭雪芙（左）、劉俊謙人氣高。（圖／Netflix提供）
不過劉俊謙在《此時此刻》的形象就是覬覦郭雪芙幫忙破處，小S開玩笑說：「所以他私底下也是這樣子喔，一直要跟妳求歡，然後妳都不答應？妳如果不願意可以CALL我啊。」助理主持人派翠克連忙衝出來阻止：「關妳什麼事。」

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