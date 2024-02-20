小S強碰《此時此刻》劉俊謙女友 1秒垮臉嗆聲製作人：為什麼發她
港星劉俊謙臉蛋俊俏，曾在港片《梅艷芳》裡扮一代巨星張國榮。不過台灣觀眾對他熟悉，是從《此時此刻》裡的純情小處男一角開始，精湛演技讓小S馬上變迷妹，日前劉俊謙正牌女友蔡思韵上節目《小姐不熙娣》，小S一見本尊變臉，質問製作人B2：「為什麼要發她來？」
記者羅凌筠／綜合報導
蔡思韵、劉俊謙拍電影《幻愛》假戲真做，小S一聽到兩人已經交往4年半，語氣酸溜溜說：「他現在事業起飛，我覺得很容易拋棄愛情。」穩定交往的蔡思韵沒在怕，漂亮反擊：「我們《還錢》電影（劇組）最近喜事連連，銘忠哥求婚，哲熹也求婚，可能又會比較多喜事吧。」
談吐犀利的小S又拋出麻辣送命題，「只要回答我一題，俊謙在床上功夫怎麼樣？對我來說那個比較重要。」蔡思韵頓時慌張，眼神飄出求救訊號，支支吾吾說：「跟他在《此時此刻》裡面的形狀差不多，啊是形象，不好意思，我是香港人，原諒我的中文。」
不過劉俊謙在《此時此刻》的形象就是覬覦郭雪芙幫忙破處，小S開玩笑說：「所以他私底下也是這樣子喔，一直要跟妳求歡，然後妳都不答應？妳如果不願意可以CALL我啊。」助理主持人派翠克連忙衝出來阻止：「關妳什麼事。」
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