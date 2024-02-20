亞洲盃男籃／票價6000元被當盤子！劉錚轟真的很貴　球迷讚錚男人

百萬象迷注意！讀賣巨人大巨蛋出戰中信兄弟！傳奇球星呂明賜獻聲

▲呂明賜過去曾效力讀賣巨人，一度創造「呂怪物」旋風，1991年球季後返台。（圖／週刊Baseball提供）
▲呂明賜過去曾效力讀賣巨人，一度創造「呂怪物」旋風，1991年球季後返台。（圖／週刊Baseball提供）

記者吳政紘/綜合報導

臺北，曾經有座棒球場。34年前的職棒元年開幕戰，讀賣巨人軍「世界の王」王貞治，在臺北市立棒球場「金雞獨立」的一擊，敲開了臺灣棒球的新頁；但自從臺北市立棒球場拆除後，已歷經24個年頭，臺北誕生了一座新球場，3月2日、3日「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」，又將為臺灣的棒球開啟一個新的時代。主辦單位也邀請曾被中信兄弟前身兄弟象選中，卻跟味全龍交易來林易增的「亞洲巨砲」呂明賜為影片獻聲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
呂明賜過去曾效力讀賣巨人，一度創造「呂怪物」旋風，1991年球季後返台，和龍隊簽下教練約，此舉引發其他3隊不滿，經領隊會議決議呂明賜須參加選秀，在第1輪第1順位被兄弟象隊選走，也算跟這兩隊有點淵源。

▲呂明賜過去曾效力讀賣巨人，一度創造「呂怪物」旋風，1991年球季後返台。（圖／讀賣巨人Youtube）
▲呂明賜過去曾效力讀賣巨人，一度創造「呂怪物」旋風，1991年球季後返台。（圖／讀賣巨人Youtube）
1958年興建的臺北市立棒球場，座落在臺北市最精華的南京東路與敦化北路口，曾經是臺灣棒球的聖地，也曾是許多臺灣棒球迷的回憶。在這座球場，進行過一場又一場令人血脈噴張、感動的比賽。滿場球迷的吶喊聲，無數好手擊出的一支又一支全壘打，是許多傳奇與紀錄的原點。

1990年的3月17日，在這座球場舉行的中華職棒兄弟象對統一獅開幕戰，擔任開球貴賓王貞治的漂亮一擊，讓臺灣棒球正式晉升職業的最高層級。同年的年底，中華職棒史上首次的對外交流比賽，邀請當時「亞洲巨砲」呂明賜效力的讀賣巨人來台，也曾在這座球場進行中、日的職棒對抗。但這座承載過多榮光與歳月的球場，終究抵擋不過歷史的洪流與時間的刻畫，在2000年10月1日，帶著所有棒球人的祝福與感謝，功成身退。

▲台北市立棒球場，也是中華職棒球迷心中的聖地。（圖／勁力行銷提供)
▲台北市立棒球場，也是中華職棒球迷心中的聖地。（圖／勁力行銷提供)
但，臺北市立棒球場的歷史地位，未曾被抹滅過。在被拆除的24年間，它所肩負的使命，由新建的天母棒球場和其他球場所延續。而曾經高聲吶喊、激動落淚、因贏球而歡呼、展露笑顏的棒球迷，更始終沒有離開，大家都在期待臺北市立棒球場換裝後新生。

1991年的11月10日，中華職棒第2年的總冠軍賽第7戰，當時的味全龍與統一獅交手，比賽因雨被迫中斷，全場1萬3000名球迷按捺不住高張的興致被突如其來的大雨降溫，高喊「我們要巨蛋！」這個願望，2023年終於實現；而這顆「大巨蛋」，也總算在千呼萬喚、一波三折之下孵出來。臺灣，終於再度找到棒球的新起點；臺北，也重新成為臺灣棒球的聖地。

▲台北市立棒球場，也是中華職棒球迷心中的聖地，如今成為小巨蛋。（圖／勁力行銷提供)
▲台北市立棒球場，也是中華職棒球迷心中的聖地，如今成為小巨蛋。（圖／勁力行銷提供)
35年前，讀賣巨人成為中華職棒史上第1支來台交流比賽的球隊。35年後，成軍90週年的讀賣巨人，又將成為臺北大巨蛋啟用以來，第1支跨海而來交流和出賽的職棒球隊。3月2日、3日與中信兄弟、樂天桃猿的親善試合，將延續臺灣棒球與讀賣巨人軍長期的情緣與羈絆。

在讀賣巨人軍的隊史中，出身臺灣選手不少。從最早的「人間機關車」吳昌征（1937-1943年）、吳新亨（1944年-1952年）、李宗源（1984年-1985年）、呂明賜（1988年-1991年）、姜建銘（2005年-2008年）、林羿豪（2006年-2013年）、李昱鴻（2008年-2011年）、黃志龍（2009年-2011年）、廖任磊（2017年-2018年）到陽岱鋼（2017年-2021年），以及始終持有臺灣護照的王貞治，可說是一棒接一棒，延續且不斷。

▲台北市立棒球場，也是中華職棒球迷心中的聖地，如今成為小巨蛋。（圖／勁力行銷提供)
▲台北市立棒球場，也是中華職棒球迷心中的聖地，如今成為小巨蛋。（圖／勁力行銷提供)
透過這部影片及珍貴的照片，球迷是不是又再度喚起對臺北市立棒球場的回憶？也了解到臺北大巨蛋孵化的過程？曾經大力爭取大巨蛋興建，終於親眼目睹這座球場完工的前讀賣巨人軍重砲手，特別驚喜獻聲。球迷們，聽得出是誰嗎？

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

百萬象迷注意！讀賣巨人、中信兄弟再售票　最低800元前進大巨蛋

日職／陽岱鋼昔日簽約金高達1億！曾以5年15億天價轉戰讀賣巨人

日職／讀賣巨人豪華陣容！阿部慎之助：坂本勇人、菅野智之想來台

百萬象迷瘋狂！中信兄弟與讀賣巨人交流戰台北捷運主題車廂登場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞