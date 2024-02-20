百萬象迷注意！讀賣巨人大巨蛋出戰中信兄弟！傳奇球星呂明賜獻聲

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1958年興建的臺北市立棒球場，座落在臺北市最精華的南京東路與敦化北路口，曾經是臺灣棒球的聖地，也曾是許多臺灣棒球迷的回憶。在這座球場，進行過一場又一場令人血脈噴張、感動的比賽。滿場球迷的吶喊聲，無數好手擊出的一支又一支全壘打，是許多傳奇與紀錄的原點。
1990年的3月17日，在這座球場舉行的中華職棒兄弟象對統一獅開幕戰，擔任開球貴賓王貞治的漂亮一擊，讓臺灣棒球正式晉升職業的最高層級。同年的年底，中華職棒史上首次的對外交流比賽，邀請當時「亞洲巨砲」呂明賜效力的讀賣巨人來台，也曾在這座球場進行中、日的職棒對抗。但這座承載過多榮光與歳月的球場，終究抵擋不過歷史的洪流與時間的刻畫，在2000年10月1日，帶著所有棒球人的祝福與感謝，功成身退。
但，臺北市立棒球場的歷史地位，未曾被抹滅過。在被拆除的24年間，它所肩負的使命，由新建的天母棒球場和其他球場所延續。而曾經高聲吶喊、激動落淚、因贏球而歡呼、展露笑顏的棒球迷，更始終沒有離開，大家都在期待臺北市立棒球場換裝後新生。
1991年的11月10日，中華職棒第2年的總冠軍賽第7戰，當時的味全龍與統一獅交手，比賽因雨被迫中斷，全場1萬3000名球迷按捺不住高張的興致被突如其來的大雨降溫，高喊「我們要巨蛋！」這個願望，2023年終於實現；而這顆「大巨蛋」，也總算在千呼萬喚、一波三折之下孵出來。臺灣，終於再度找到棒球的新起點；臺北，也重新成為臺灣棒球的聖地。
35年前，讀賣巨人成為中華職棒史上第1支來台交流比賽的球隊。35年後，成軍90週年的讀賣巨人，又將成為臺北大巨蛋啟用以來，第1支跨海而來交流和出賽的職棒球隊。3月2日、3日與中信兄弟、樂天桃猿的親善試合，將延續臺灣棒球與讀賣巨人軍長期的情緣與羈絆。
在讀賣巨人軍的隊史中，出身臺灣選手不少。從最早的「人間機關車」吳昌征（1937-1943年）、吳新亨（1944年-1952年）、李宗源（1984年-1985年）、呂明賜（1988年-1991年）、姜建銘（2005年-2008年）、林羿豪（2006年-2013年）、李昱鴻（2008年-2011年）、黃志龍（2009年-2011年）、廖任磊（2017年-2018年）到陽岱鋼（2017年-2021年），以及始終持有臺灣護照的王貞治，可說是一棒接一棒，延續且不斷。
透過這部影片及珍貴的照片，球迷是不是又再度喚起對臺北市立棒球場的回憶？也了解到臺北大巨蛋孵化的過程？曾經大力爭取大巨蛋興建，終於親眼目睹這座球場完工的前讀賣巨人軍重砲手，特別驚喜獻聲。球迷們，聽得出是誰嗎？
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