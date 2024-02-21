捐血吃「西堤牛排半價」！3大補血優惠一次看 這送全聯禮券400元
農曆春節假期後，全台各地血庫鬧血荒！王品集團旗下「西堤牛排」已連續21年贊助捐血活動，宣布今年將贊助2.3萬張「愛心5折券」，2月23日起連續9天，只要在指定捐血點捐血250cc就能爽吃「西堤牛排半價」！共3大補血優惠一次看；而高雄地區民眾捐血則有全聯好禮券200元可以換，捐血500cc將加倍送出400元全聯好禮券。
記者蕭涵云/綜合報導
根據台灣血液基金會資料，台灣捐血率逐年攀升，2022、2023年的捐血率連續超越8%，已達世界第一。不過農曆春節假期後，全台各地血庫安全庫存偏低，王品為號召民眾響應捐血，連續21年贊助捐血活動的西堤牛排再度宣布，捐血送「愛心5折券」等3大補血優惠活動。
📌爽吃西堤牛排半價！捐血250cc送「愛心5折券」
2月23日至2月26日，於台北、台中指定捐血點，2月27日至3月2日於新竹指定捐血點，活動期間內於47個指定捐血點，完成捐血250cc，可獲得「愛心5折券」1張，如捐血500cc，再加碼贈送西堤品牌保溫袋1個，數量有限，送完為止。指定捐血點清單可於活動官網查詢。
📌免費升級吃「重磅肉肉控鐵板牛排」
即日起至2月29日，只要平日到西堤牛排，消費2客經典套餐，出示官網活動畫面，主餐即可免費升級價值141元的「重磅肉肉控鐵板牛排」，吃牛排好補血。
📌喊「剛剛好的熟」招待BBQ炸雞拼盤
3月1日到4月30日不限平假日，到全台「西堤牛排」消費2客經典套餐，喊出「剛剛好的熟」，就招待「BBQ炸雞拼盤」1份（價值316元），幫大家加肉補補身體。
📌高雄捐血送全聯好禮券
全台鬧血荒，高雄捐血中心於2月24日本週六也有應援好康。09:00-17:30於新甲國小捐血250cc送全聯好禮券2張(200元)、捐血500cc加倍送出4張(400元)，送完為止；前70名還加贈保暖外套。08:00-16:00於觀音山入口處，捐血成功送全聯好禮2張＋白米，500cc加倍送，送完為止；10:00-17:30於高雄大遠百，捐血成功送全聯好禮2張、500cc加倍送出，送完為止。