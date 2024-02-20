鴻海50周年晚宴登場！郭台銘影片同框庫克　獻聲齊慶賀

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晚宴前記者會上，鴻海董事長劉揚偉雖未直接表明庫克與郭台銘是否同台現身，但透露兩人「影片上一定會同台」，意思可能由郭台銘出面與庫克LIVE視訊同框，庫克也可能提前錄製好影片祝賀。劉表示會後將有相關訊息，讓各界感受雙方關係的深厚，至於鴻海與蘋果會不會有進一步的合作，劉說不方便對單一廠商進行評論，但指出雙方將會有更深更廣的合作。
劉揚偉表示自己對盛會感到非常興奮，至於創辦人郭台銘以及當初共同打拚的老夥伴也感到相當驕傲，一致認為這是非常難得的成就，如今仍在集團服務的員工相當珍惜鴻海一路走來的成績、打造的天地與規模，未來將持續擴大集團影響力，提升技術與服務來貢獻社會。
劉揚偉指出，公司從製造的鴻海變成擁有科技平台的鴻海，希望透過這個平台創造更多價值，做出對社會、國家與產業更多貢獻，這是未來50年要做的事情！他強調鴻海將深耕製造智能平台，累積的大規模資料，大數據將轉換成智慧製造。另外，在智慧電動車平台上也將持續關注，尤其是電動巴士、以及智慧電動車，未來將漸漸普及，能對整個智慧城市有所幫助。
而外界也關心鴻海在印度半導體的布局進度，劉揚偉指出，與印度夥伴合資的半導體封測廠（OSAT）持續推動中。泰國電動車廠也已經完成總裝，準備開始接單。至於馬來西亞半導體布局，他則認為現階段各國對半導體都非常積極，但鴻海要持續觀察，因為他們從下游的角度來看，對世界需要那麼多晶圓廠有所疑慮，「這個現在還沒看清楚，會需要持續去關注」。
此次鴻海50周年慶祝晚會選在台北文華東方酒店舉行，會場戒備森嚴，媒體參與會前會需要專人帶領，且結束訪問後統一帶離開現場，有天王保鑣稱號的寶哥也在現場回收媒體證。不過，記者仍直擊地下2樓會場外精心佈置的實況，有50周年晚宴背板與紅地毯，一旁還展出紅色的Model B與Model E，讓人感受到市值前幾大的國際大廠高層齊聚一堂的高規格感。