金馬賓館響應淨零城市　邀民眾搭捷運輕軌賞世界美學

為了提升民眾對歷史保存的重視，同時也為城市美學努力，金馬賓館當代美術館於即日起至3月底，推出攝影競賽《當代藝術印記．獨特永恆記憶》，邀請大眾以獨特視角珍惜身邊的老建築、歷史印記。此外，為響應高市府推動淨零城市發展，金馬賓館同時宣佈推出「ALIEN金馬響應淨零城市」活動，期間自即日起至12月底，鼓勵民眾《搭高雄捷運輕軌，賞世界美學》。
記者陳美嘉／高雄報導
《當代藝術印記．獨特永恆記憶》攝影競賽決選評審行列除了金馬當代美術館執行長邵雅曼，更邀請了台灣三金典禮主視覺的設計師方序中以及首位國際平面設計聯盟台灣籍設計師聶永真，三位專業評審將從時間記憶與極簡構圖的角度，共同決選出畫面最後積分最高的作品，得獎作品預計於4月底公告於金馬賓館當代美術館官方粉絲專頁 (FB或IG)。
「ALIEN金馬響應淨零城市」活動，期間自即日起至12月底，舉凡搭乘輕軌來訪ALIEN金馬，於輕軌站或金馬賓館打卡(FB/IG)，也可以直接掃描館方所提供的QR Code加入金馬賓館的官方Line或於官方臉書按讚，完成上傳館內的自拍並加上「響應淨零美學」標語，即可享有純看展門票NT$50 (原票價$120)。詳情請洽永添藝術．金馬賓館當代美術館官方網頁。