金管會要求重新評估妥適性　兆豐銀刷卡結匯業務喊卡

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金管會銀行局副局長童政彰也在會後說明，兆豐銀指稱2005年間規劃開辦線上結匯業務，有向央行申請獲准，其中結匯繳款管道包括透過兆豐信用卡付款在內，即持卡人可透過預借現金額度，向兆豐銀申請兌換外幣現鈔，但童政彰說，經金管會檢視，自央行核准至目前為止，信用卡法令規定已有變更，銀行本應滾動檢討、審視此項業務可行性，這也是金管會找兆豐銀溝通、探討的主要目的。
他強調，信用卡為支付工具，預借現金服務是提供持卡人，在特約商店不普及地區可先預借現金消費或支應緊急需求，而非鼓勵淪為借貸工具，即使兆豐銀認為開辦此業務有向央行申請獲准，可是近20年間信用卡市場實務及法令均已有變化，銀行應依法令規定及市場變動，滾動檢討業務適宜性。
中央銀行也表示，兆豐銀行2005年向央行申請辦理線上結匯，有一併說明線上結匯的台幣資金來源包含直接帳戶扣款、ATM轉帳或信用卡預借現金等，只是，央行是就其業務掌管範圍，核准兆豐線上結匯，資金來源只要有符合金管會規定就可以。
不過，兆豐銀行今晚宣布，由於對主管機關2005年相關業務核准函解讀有誤，考量歷年來有關信用卡法規已多有修訂，因此，決定將停止「使用信用卡於網路刷卡下單結購外幣現鈔」業務，後續將公告新規生效日期。