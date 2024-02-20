在地青年設計師揮灑創意 高雄地方市集元宵駁二大集合
高雄市政府文化局於2021年起以「高雄市青年創業基金」為動力基礎，藉由地方設計理念、共創設計方法，透過媒合團隊引介青年設計師進入農漁村、理解地方，完成傳達地方底蘊的新視覺、新包裝。2/24元宵節下午2點起，邀集11家參與地方設計單位，在駁二藝術特區大義倉庫舉辦「山海 to GO！高雄地方市集」。
記者黃文德／高雄報導
高市府文化局局長王文翠表示，為協助社區農特產品包裝優化，落實市長陳其邁上任以來重視且大力推動的青年政策，希望持續推動此計畫，2023年更以「社群」單位為對象，公開徵選有優化包裝需求，且對地方發展有所助益的地方社群自主參與提案，讓高雄豐饒物產與創意內涵，藉由導入共創設計概念，展現高雄設計力及文化力。
2023年共徵選出六個單位，並媒合四組青年設計團隊，經設計團隊長時間充分與社區溝通，不僅將產品包裝優化，也將品牌設計概念、包裝成本計算在內，化為社區日後面對設計、市場知識基礎，降低社區面對設計包裝企劃時的溝通障礙。
目前六個單位新包裝皆已完成，隨著產季將陸續上架販售，其中日光小林及甲仙小林於2023年中秋節使用新包裝販售中秋禮盒，市場反應熱烈；而高雄鳥會「雉+野蓮」包裝於拍賣市場受到矚目，高雄鳥會期吸引更多農民朋友使用新包裝，共同參與保護水雉行列，讓經濟和環境能共存共榮。
媒合單位「透南風文化創意團隊」強調，地方設計過程經由調研、盤點在地產品、發掘社區文化元素，觀察包裝需求，並與社區代表及居民充分溝通，不僅對接消費市場，同時帶出地方的理解和回應，共同成為改變困境的可能機會。除了設計成果，現烤黃金香腸、黃荊茶香蛋、野蓮凍、香蕉花檸檬掛耳式咖啡包、百福餅、土窯胖(窯烤麵包)等高雄各地好物，也有防蚊液、野蓮蛋燒、小魚苟製作DIY體驗，邀請大家親臨現場感受物產設計的蓬勃能量，一起將高雄的好山好水好物產外帶回家！