獨家直擊／鄭運鵬帶德德看《鬼滅之刃》遇到中指通！私下模樣更萌
日本電視動畫《鬼滅之刃》的特別版電影《「鬼滅之刃」 絆之奇蹟，邁向柱訓練》今（20）日在信義區舉辦首映會，前立法委員鄭運鵬帶著他爆紅的兒子德德現身影廳觀影，引起現場一陣騷動。
記者陳雅蘭／台北報導
熱愛日本動漫的鄭運鵬受邀出席《「鬼滅之刃」 絆之奇蹟，邁向柱訓練》首映會，他開心拿著特典擺拍，兒子德德戴著口罩低調站一旁，手持電影上映宣傳看板讓官方攝影師拍照；德德之後脫下口罩，有粉絲認出並興奮表示：「不可能遇到德德本人吧？太可愛了！」鄭運鵬也發文證實出席首映，表示：「感謝木棉花（我大哥）邀請，提早各位看到「鬼滅之刃，邁向柱訓練」。 很幸運，我還遇到「中指通」大哥（？），但是我不知道兒子為什麼會認識他。」
《「鬼滅之刃」 絆之奇蹟，邁向柱訓練》內容集結《刀匠村篇》第11集與《柱訓練篇》第1集，以刀匠村為舞台，講述炭治郎與「上弦之肆・半天狗」激戰的結果，以及禰豆子克服陽光的過程，連貫最新劇情強大的「柱」與鬼殺隊為了和鬼舞辻󠄀無慘決戰所展開的「柱訓練」故事。
該電影將於2月23日在台上映，片商「木棉花」特地邀請到聲優松岡禎丞（飾演 嘴平伊之助）、早見沙織（飾 胡蝶忍）24日來台宣傳造勢，舉辦《「鬼滅之刃」絆之奇蹟，邁向柱訓練》World Tour聲優見面會活動，活動詳情可至「木棉花」臉書查詢。
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