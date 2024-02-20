MLB／震撼彈！張育成小聯盟約加盟光芒隊 升上大聯盟年薪3146萬
MLB美國職棒旅美球員張育成18日以小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀請，重返前東家坦帕灣光芒，若升上大聯盟，年薪將是100萬美元附帶激勵獎金。相當於新台幣3146萬元，張育成經紀公司發出新聞稿，正式宣布張育成重返美職。
記者吳政紘/綜合報導
去年張育成在世界棒球經典賽打出身價，打擊數據名列前茅，獲選預賽A組最佳一壘手，以及最有價值球員，後續返美效力紅襪隊，賽季結束後，曾傳出日韓職球隊有接觸，包含亞冠賽受中華職棒聯盟會長蔡其昌邀請赴日期間，與蔡其昌詳談未來規劃，因他也有興趣在巔峰時期回中華職棒獻技，在確定擁有狀元籤的富邦悍將雖有接觸討論，但『雙方尚未』深入談及細節。
張育成美國經紀公司ACES表示，在今年休賽季接到超過十隊的電話，光芒隊總教練凱許更是向球隊親自推薦張育成，讓ACES與光芒隊協議過程蠻順利，最終育成的小聯盟合約以月薪3.6萬元美金，若升上大聯盟年薪將達到一百萬美元，也附帶比去年多兩倍的激勵獎金，讓張育成團隊感受到誠意，而張育成選擇與光芒再續前緣，主要是因為非常喜歡球隊氣氛，希望能再回到光芒隊享受棒球。
2022年張育成在大聯盟光芒隊期間出賽36場，繳出打擊率2成60、3轟、12打點。