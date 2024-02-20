憂金廈海域爭端擦槍走火 江啟臣喊話：政府應建立對話管道
中國漁民駕駛快艇14日下午在金門海域越界捕魚，在我方海巡追緝時船身翻覆，造成2人不幸落海喪生；金門遊艇「初日號」昨日下午遭中國海警強制登船臨檢達30分鐘，各界擔憂金廈海域爭端恐會擦槍走火。對此，曾在金門服役的立法院副院長江啟臣今（20）日表示，政府應儘速建立對話管道，進行危機管控，降低衝突風險，才能保障人民的民生經濟安全。
記者呂炯昌／台北報導
江啟臣指出，近日海巡追緝大陸越界漁船，造成2位陸籍漁民落水身亡的不幸事件，對岸隨即宣布加強海上執法，展開常態化巡查，並在日前對金門遊艇登船臨檢。陸委會則表示未來仍將依法驅離或扣留越界船舶，對岸開始在金廈海域「落實」執法，令人擔憂擦槍走火的危機升高。
江啟臣指出，兩岸均從軍方改由海巡單位執行驅離，就是為了降低軍事衝突風險，何以演變至今對岸開始否定「禁止、限制水域」存在，同時宣示常態性執法，隨即對台灣觀光遊艇實施登船臨檢，其中關鍵就是在於主權宣示的「政治」問題，已非法律問題。
江啟臣提到，中國大陸機、艦常態性穿越海峽中線要讓台海無中線，逕自宣布M503航線，現在又否認金門禁限制海域的存在，雖不致兵戎相見，但衝突風險只增不減，兩岸關係看來愈趨緊繃。政府實應儘速建立對話管道，進行危機管控，降低衝突風險，才能保障人民的民生經濟安全。