周海媚離世「愛犬沒人養」！女星火速收編 暖喊：願她在天堂放心
有「最美周芷若」美名的港星周海媚在去年12月11日病逝，享年57歲，令眾多影迷感到不捨，而熱愛小動物的她，生前在自家別墅養了不少毛小孩，也讓人擔心毛孩們將何去何從，幸好大家都順利找到歸宿。其中陪伴周海媚最長久的黃金獵犬，也獲得大陸女星李勤勤收養，讓外界放心許多。
記者詹鎰睿／綜合報導
據陸媒報導，在周海媚的官方微博宣布，生前飼養的毛小孩都順利找到新主人後，就有眼尖的影迷們發現李勤勤的微博上多出一隻黃金獵犬，而這隻狗狗正是周海媚生前的愛犬。隨後，李勤勤也坦承，雖然只和周海媚在活動上見過面，但得知她逝世的消息時仍感到無比震驚。
李勤勤說，一看到周海媚的報導，得知兩隻黃金獵犬沒人收養時，就立刻聯繫周海媚的經紀人，並得到周海媚家人的認可。她說，雖然已經失去主人，但她保證狗狗今後同樣會感受到家庭的溫暖，「感謝海媚家人，以及經紀人周鳳對我的信任。故人已去，希望海媚在天堂放心她的毛孩子，也希望海媚的善良與溫暖延續下去。」
據悉，周海媚生前曾替愛犬開通抖音帳號，時不時和大家分享近況，但在周海媚過世後，小編曾PO出牠滿面愁容的模樣，並向所有關心的朋友們報平安，「毛孩子都在家，都很好，只是很想麻麻（媽媽），牠們只知道麻麻去很遠的地方出差工作了，要很久很久才能回家。」狗狗哀傷的模樣，讓人心疼不已，幸好現今都已經成功找到新家。
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