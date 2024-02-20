張育成婉拒富邦悍將邀約！「國防部長」霸氣宣言 再拚一次大聯盟
旅美台灣好手「國防部長」張育成，今（20）日正式宣佈跟光芒隊簽約，婉拒中華職棒富邦悍將邀約，選擇回到小聯盟發展，但他目標當然是升上大聯盟，因為光芒隊願意給他最高100萬美元（約3146萬台幣）的大約，激勵他回到大聯盟舞台，張育成過去在光芒隊跟隊友相處很愉悅，也很有機會再回到夢想之地。
記者吳政紘/綜合報導
張育成去年球季前參加經典賽中華隊，並且打出好成績，還榮獲A組MVP，張育成聲名大噪，並且回到美國，受到紅襪隊主帥Alex Cora重用，還鎮守游擊大關，可惜受到鉤狀骨骨折，讓他成績正好時中斷，只好復健，但復健狀況不是很理想，因為有點操之過急，張育成也在小聯盟結束球季。
張育成雖然回到台灣時，一度強調自己不排斥日本職棒、中華職棒，甚至韓國職棒邀約，但他仍選擇回到美職，主要就是他還有大聯盟夢。
張育成目前才28歲，太太李家綾也時常幫助他打點生活上點滴，外界也曾猜測，他主動提出不排斥回台，可能是為了家人。
不過張育成其實早就有很多球團邀約，只是他是否要選擇從小聯盟開始，還是要直接回到家鄉打球，張育成選擇再嘗試「挑戰」，也讓人佩服他的勇氣。
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