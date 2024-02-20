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大阪世博廁所「造價2億日圓」挨狠批　日經產相解釋：不算鉅額

▲日本大阪市預定於2025年舉辦為期6個月的世界博覽會。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本大阪市預定於2025年舉辦為期6個月的世界博覽會。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

日本2025年將於大阪關西舉辦世界博覽會，日前大阪世博官方公開了會場建築物造價，其中被發現廁所造價接近2億日圓，相當於新台幣4189萬，相關費用被批浪費公帑，對此日本經濟產業大臣齋藤健也於記者會上回應解釋，考量到需要設置的廁所規模，為了世博打造的廁所成本並非昂貴數字。

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根據日本周刊雜誌《DIAMOND》、《富士新聞網》報導，大阪世博有8組特別的廁所建築進行對外公開招標，其中有5個廁所已經得標，當中有3組廁所造價公開資料顯示分別為1.92億日圓、1.97億日圓及1.82億日圓，然而計算庫縣蘆屋中央公園廁所翻新工程，造價卻只需要3800萬日圓，兩者價差遭外界質疑日本在能登半島需要資源重建時，砸重金打造廁所是否有浪費公帑之嫌。

對此，大阪府知事吉村洋文指出，萬博會場預計將建約40座廁所，當中有8座是年輕的建築師負責，當中就包含了斥資約2億日圓承包的大規模廁所，經濟產業大臣齋藤健也解釋，整體預算是涵蓋了馬桶數量達50至60個的大規模設備，「與一般公廁的建設成本相比，不能說是特別昂貴」。

不過齋藤健也強調，政府會利用審查世博會費用的專家委員會，貫徹管理監督工作，日本世界博覽會大臣自見英子則表示認同齋藤健的看法，認為這筆預算不算太過昂貴。

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