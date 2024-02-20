印尼大選逾2億人投票 71名工作人員因「選務太操勞」過勞死
印尼今年的總統大選在14日落幕，由於本次大選包含總統、地方議員及國會投票，總計有超過2.5億民眾參與，繁忙的選務工作竟導致71名選務人員「過勞死」，約4千多名選務人員也因此抱病。印尼衛生部長對此就提醒，民眾在成為選務人員之前應先進行體健，確保身體無恙能負擔相關任務。
國際中心楊智傑／綜合報導
印尼本月14日舉行的總統大選，是全世界規模最大的單日選舉，超過2億選民前往投開票所進行投票，其中有一半選民為年輕人。在選舉結束後，印尼選舉委員會（KPU）主席阿沙力（Hasyim Asy'ari）週一在記者會上表示，這次選舉全國共有82萬個投票所，選務人員更多達570萬人，其中有4千多人抱病，約71名選務人員過勞死亡。
印尼選舉委員會指出，儘管政府對於選務人員設有年齡上限，但因為選務人員必須在投票所正式關閉後，熬夜數日進行開票、驗票等事宜，整個計票作業過程可能持續至12個小時以上，不少人難以負荷；對於這些過勞死的選務人員，當局預計支付相當於新台幣7.2萬元的撫卹金，以及約1千萬印尼盾（約新台幣2萬元）的葬儀費用。
《彭博社》報導指出，2019年的大選過後，就曾發生約500名選務人員過勞死的情況，印尼衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）稱今年政府為此特別要求選務人員的年齡必須小於55歲，且應徵者必須提供健檢報告。
印尼衛生部長布迪指出，按過去經歷來看，過世的選務人員年紀多半介於50至70多歲之間，同時也是患有糖尿病、高血壓等疾病的高風險族群，為此他提議，應該針對這些每天工作幾乎超過十小時的選務人員，每6個小時就進行一次健康檢查。