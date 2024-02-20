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拜登加入TikTok拚大選！共和黨18國會議員要求拜登刪帳號

▲美國總統拜登競選團隊使用短影音平台TikTok，18名共和黨議員組成的團體以「國家安全」為由，敦促他們刪去帳戶。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登競選團隊使用短影音平台TikTok，18名共和黨議員組成的團體以「國家安全」為由，敦促他們刪去帳戶。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國總統大選即將於今年11月舉行，《路透社》今（20）指出，一個由18名共和黨議員組成的團體以「國家安全」為由，敦促現任總統、民主黨強力候選人拜登停用其競選團隊使用的短影音平台「TikTok」帳戶，連署書上更稱「如果就連美國最高領導人也使用這款應用程式，政府如何警告國民使用風險？」

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美國總統拜登的競選團隊於本月11日在短影音分享平台「TikTok」開設帳戶並上傳快問快答影片，藉此爭取年輕選民的支持，目前該影片已經超過900萬觀看人次，帳戶則擁有超過16萬人追蹤。

《路透》報導稱，共和黨一共18名國會議員包括參議員魯比歐（Marco Rubio）、莫蘭（ Jerry Moran）、貝拉索（John Barrasso）、布蕾波恩（Marsha Blackburn）、史考特（Rick Scott）以及霍利（Josh Hawley）等人連署，敦促拜登刪除TikTok帳號，並要求其公開承認此應用程式對美國構成的國安威脅。

目前白宮或TikTok都並未對此封連署信發表置評，拜登競選團隊則拒絕發表評論；不過上週白宮對相關議題曾指出，國會於2022年批准並由拜登簽署、禁止在政府設備上使用TikTok的禁令仍然有效。

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