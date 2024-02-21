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獨／李多慧人氣暴漲引發「台韓啦啦隊搶奪戰」　經紀人曝合約現況

▲職棒休賽季，台灣、韓國兩地掀起「李多慧爭奪戰」，經紀人向《NOWnews今日新聞》透露李多慧目前合約狀況。（圖／李多慧臉書）
▲職棒休賽季，台灣、韓國兩地掀起「李多慧爭奪戰」，經紀人向《NOWnews今日新聞》透露李多慧目前合約狀況。（圖／李多慧臉書）

記者張一笙／綜合報導

「樂天女孩最強外援」李多慧去年底總冠軍戰完成最後一次主場應援後，是否續留樂天女孩的消息，一直是球迷與粉絲們之間的討論重點。據《NOWnews今日新聞》掌握消息，也有不少韓國球隊正積極爭取李多慧留在韓國，今（21）日經紀人向記者透露籃籃正式續留的消息，同時也透露與李多慧目前的合約狀況：「合約到三月，目前其實都還在談。

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▲李多慧去年底在樂天桃園棒球場完成最後一次應援後，休賽季的動向一直都是粉絲討論的重點。（圖／Rakuten #82 李多慧 DahyeLee 이다혜 後援會授權提供）
▲李多慧去年底在樂天桃園棒球場完成最後一次應援後，休賽季的動向一直都是粉絲討論的重點。（圖／Rakuten #82 李多慧 DahyeLee 이다혜 後援會授權提供）
籃籃曾與李多慧、林襄共同在IG上發布一起跳舞的影片，被球迷戲稱是新一代組合：「千里籃襄慧（千里來相會）」，如今隨著林襄離隊，李多慧的動向也備受矚目。

▲籃籃（左）、李多慧（中）、林襄（右）三人曾被球迷戲稱為新一代女子團體：「千里籃襄慧（千里來相會）」，隨著林襄離隊，籃籃與李多慧的續留一直備受矚目。（圖／翻攝自李多慧IG）
▲籃籃（左）、李多慧（中）、林襄（右）三人曾被球迷戲稱為新一代女子團體：「千里籃襄慧（千里來相會）」，隨著林襄離隊，籃籃與李多慧的續留一直備受矚目。（圖／翻攝自李多慧IG）
昨日籃籃在IG發出她與卉妮以及友人到韓國遊玩的限動，同時曬出與李多慧共舞的影片以及同遊韓國的限動，讓粉絲都感到十分意外，甚至有粉絲詢問：「請問是去召募多慧回樂天嗎？」

▲籃籃（右下）還帶著卉妮（右上）等好友，一起到韓國找李多慧（左下）玩樂。（圖／籃籃IG）
▲籃籃（右下）還帶著卉妮（右上）等好友，一起到韓國找李多慧（左下）玩樂，粉絲笑問：是不是去招募多慧的？（圖／籃籃IG）
據了解，去年賽季中就有數支台灣球隊積極接洽爭取李多慧新球季加盟；賽季末回到韓國也有不少韓國球隊紛紛遞出橄欖枝，希望爭取在台灣、韓國兩地都很具有高知名度的李多慧重返韓國啦啦隊圈。

▲李多慧回到韓國以後，有不少球隊向李多慧遞出橄欖枝，希望她能夠加盟球隊。（圖／李多慧IG）
▲李多慧回到韓國以後，有不少球隊向李多慧遞出橄欖枝，希望她能夠加盟球隊。（圖／李多慧IG）
《NOWnews今日新聞》詢問經紀人，經紀人表示：「多慧的部分，因為她跟公司合約到三月，所以目前其實都還在談，後續還沒有結果。

▲菲菲（右）宣布續留樂天女孩後，李多慧（左）的新球季動向在網路上引起熱議。（圖／翻攝自李多慧後援會）
▲菲菲（右）宣布續留樂天女孩後，李多慧（左）的新球季動向在網路上引起熱議。（圖／翻攝自李多慧後援會）
李多慧過去在韓職起亞虎期間，就因為她高超的舞技及高人氣吸引不少球迷特別到球場拍她應援。不少YouTube上的短影音都有破千萬的點閱率，其中一部「怪風突掀裙」的19秒影片，也吸引超過一億觀看量，可見其超高人氣。

▲在YT上有一部李多慧應援時「怪風突掀裙」的19秒影片，吸引超過一億觀看量。（圖／翻攝自YT@ENZOYEH - OWL La La）
▲在YT上有一部李多慧應援時「怪風突掀裙」的19秒影片，吸引超過一億觀看量。（圖／翻攝自YT@ENZOYEH - OWL La La）
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