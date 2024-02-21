獨／李多慧人氣暴漲引發「台韓啦啦隊搶奪戰」 經紀人曝合約現況
「樂天女孩最強外援」李多慧去年底總冠軍戰完成最後一次主場應援後，是否續留樂天女孩的消息，一直是球迷與粉絲們之間的討論重點。據《NOWnews今日新聞》掌握消息，也有不少韓國球隊正積極爭取李多慧留在韓國，今（21）日經紀人向記者透露籃籃正式續留的消息，同時也透露與李多慧目前的合約狀況：「合約到三月，目前其實都還在談。」
記者張一笙／綜合報導
籃籃曾與李多慧、林襄共同在IG上發布一起跳舞的影片，被球迷戲稱是新一代組合：「千里籃襄慧（千里來相會）」，如今隨著林襄離隊，李多慧的動向也備受矚目。
昨日籃籃在IG發出她與卉妮以及友人到韓國遊玩的限動，同時曬出與李多慧共舞的影片以及同遊韓國的限動，讓粉絲都感到十分意外，甚至有粉絲詢問：「請問是去召募多慧回樂天嗎？」
據了解，去年賽季中就有數支台灣球隊積極接洽爭取李多慧新球季加盟；賽季末回到韓國也有不少韓國球隊紛紛遞出橄欖枝，希望爭取在台灣、韓國兩地都很具有高知名度的李多慧重返韓國啦啦隊圈。
《NOWnews今日新聞》詢問經紀人，經紀人表示：「多慧的部分，因為她跟公司合約到三月，所以目前其實都還在談，後續還沒有結果。」
李多慧過去在韓職起亞虎期間，就因為她高超的舞技及高人氣吸引不少球迷特別到球場拍她應援。不少YouTube上的短影音都有破千萬的點閱率，其中一部「怪風突掀裙」的19秒影片，也吸引超過一億觀看量，可見其超高人氣。
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