UBA／四強門票剩一張！文化大學雖勝佛光卻有可能跌至第五遭淘汰

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上述如成真，文化、佛光雙晉級，等同佛光此役只輸文化14分，幸運晉四，因佛光如輸17分，變成負7，將被負6分美和比下，四強末班歸美和，而關鍵轉折在最後1分鐘文化鄭慧慈進球，77：60領先17分，踩過佛光最多只能輸16分的紅線，佛光岌岌可危，但最後57.4秒佛光當家射手連文鈴飆進三分彈，63：77，只差14分，文化最後一波攻勢失誤，球權歸佛光，比賽定調，輸球的佛光靠連文鈴最後的外線巧立大功，意外保住四強門票。
連文鈴三分球15投中8，生涯新高，飆進26分8籃板，連兩場破20，晉級第一功，賽後她說：「我壓根不知最後進那一球的重要性，而且因輸球，大家心情肯定不太好，但最終因只輸14分而幸運提前晉四強，還是很高興。」
相較輸球的佛光晉級，贏球的文化既還未晉四強，甚至多了風險，因今（21）日最後三戰，依序是佛光對臺師、美和對北市大、文化對世新，一旦佛光贏臺師，兩隊同為3勝2敗，如美和接著贏北市大，2勝3敗作收，而末役文化如輸世新，文化也是2勝3敗，跟美和比對戰，美和贏文化，四強末班，文化掉第五，無緣四強及小巨蛋。
以上機率一半一半，佛光對臺師是關鍵，佛光贏可望躍居第二、臺師掉第三，但兩隊小巨蛋四強再遇，臺師如贏排第二，準決賽可能對手會是第三文化，佛光則掉第四，四強得對世新，美和出局。
如佛光贏臺師，兩隊分列二、三名，對美和鼓舞很大，因接下來美和如自己先贏北市大，末役文化又輸給世新，美和可躍居第四，淘汰文化，因而美和最後逢北市大，肯定卯起來打，全力搶勝，因贏球就首晉四強、前進小巨蛋，這太誘人。
文化要從上述變數脫困，除先得靠臺師贏佛光，文化就可保送晉四，一旦佛光贏臺師，要嘛接下來北市大贏美和，美和淘汰、文化晉級，否則就是文化壓軸的末役自己贏世新，但這難度不低。